Véritable lieu de vie et de bien-être, la piscine connaît un développement constant depuis de nombreuses années. Qu'elles soient privées ou publiques, les piscines doivent répondre aujourd'hui à des attentes clairement exprimées par les utilisateurs : la sécurité et le bien-être. Face à ces attentes, les professionnels ne cessent d'innover tant sur la conception des bassins et de leur environnement que sur la diversité des équipements. C'est dans ce contexte que s'ouvrira du 16 au 19 novembre prochain, au parc des expositions Eurexpo de Lyon, le salon mondial Piscine 2004.

Si la sécurité reste le maître mot de la piscine publique, elle connaît un renforcement de ses exigences pour les piscines privées. Ainsi, une loi sur la sécurité, parue au journal officiel du 1er janvier 2004, fixe des impératifs de protection des piscines enterrées et semi-enterrées. Pour la recherche de confort et de bien-être, piscines publiques et privées doivent offrir des équipements synonymes de détente, de loisir et de convivialité. La piscine devient également plus facile à vivre, elle s'installe, se monte et s'entretient plus simplement. Dans le secteur privé, on parle ainsi de piscines "prêt à plonger".

Reconnu comme l'événement international de référence par toute la profession, Piscine 2004 rassemblera 450 exposants venus de 30 pays.

Animé par un principe fondateur, celui d’accompagner de façon très pragmatique les professionnels de la piscine, le salon Piscine 2004 constitue une véritable place de marché où sont mis en oeuvre une multitude d’outils, de services et d’événements. Le salon piscine 2004 permet de découvrir toutes les dernières nouveautés ou tendances, de mieux appréhender le marché, de mieux le comprendre et donc d'anticiper son évolution.

Afin de valoriser l'offre des exposants et d'optimiser la découverte du salon par les visiteurs, Piscine 2004 s'organise en quatre secteurs : piscines publiques ou privées, aménagements extérieurs, espaces forme, éclairage extérieurs.

Cette organisation par marché sera appuyée par des événements dédiés pour chacun des secteurs.

Afin d'offrir toujours plus de services aux exposants comme aux visiteurs, le salon Piscine 2004 propose : la mise en place, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, d’un espace "Partenariat" destiné à l'aide à l’implantation des entreprises (entreprises étrangères voulant s’installer en France ou entreprises françaises s’installant à l’étranger), à la recherche de distributeurs, à la reprise ou à la cession d’une entreprise...

Un espace nouveautés pour découvrir les produits et les tendances 2005. La possibilité pour les exposants de communiquer sur une période de deux ans sur le site web du salon www.piscine-expo.com, de gérer en direct leur fiche entreprise, leur communiqué de presse…

Le salon piscine 2004 bénéficie des partenariats avec la FNCESEL (Fédération nationale des constructeurs d’équipements de sports et de loisirs), la CSIP (Coordination syndicale des industries de la piscine), les missions économiques, la CCI et les fédérations professionnelles.

Piscine 2004 sera le premier salon à utiliser le tout nouveau hall 66 d'Eurexpo, un hall à la pointe de la technologie disposant de 12 200 m² d'un seul tenant, sans poteau central et bénéficiant de lumière naturelle grâce à une façade entièrement vitrée.