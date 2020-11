Le groupe POUJOULAT, leader européen des systèmes de conduits de fumée métalliques est membre du SER (Syndicat des Energies Renouvelables) depuis le 18 décembre 2004.



Il participe ainsi aux travaux de la Commission Biomasse dont l’un des objectifs principaux est de promouvoir la filière «bois énergie». Le bois utilisé comme source d'énergie dans l'habitat représente 4 % de l'énergie primaire consommée en France; c'est la principale source nationale d'énergie renouvelable thermique.



POUJOULAT, qui dispose d’une large gamme de produits conçus pour desservir les appareils fonctionnant au bois, va s’investir activement en proposant le concours du laboratoire CERIC (Centre de Recherche des Industries de la Cheminée). Celui-ci dispose d’une expérience unique en Europe en matière de recherche et d’importants moyens d’essais.

Le Groupe POUJOULAT intègre de plus en plus la démarche environnementale dans son activité et réalise d’importants investissements en R&D. Les nouvelles gammes de produits participent notamment à l’amélioration des performances énergétiques des appareils de chauffage. Dans un autre domaine, la société BEIRENS, membre du Groupe POUJOULAT et spécialiste des cheminées industrielles participe à la valorisation des déchets qui constituent une source importante d’énergies renouvelables.

Le Groupe POUJOULAT

POUJOULAT est le 1er fabricant européen de conduits de cheminées et de sorties de toit métalliques. Présent dans 6 pays au travers de 10 sociétés (700 salariés et plus de 70 millions d’€ de chiffre d’affaires), le Groupe POUJOULAT offre des gammes performantes et des services de qualité aux marchés de la construction, du chauffage et de l’industrie.

Le Syndicat des énergies renouvelables

Le SER compte aujourd'hui plus de 100 entreprises ou association d'entreprises ayant des activités relevant des filières énergie éolienne, énergie géothermique, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire thermique, énergie hydraulique, bois énergie, biocarburants et autres filières de la biomasse. Plus de mille entreprises sont par ailleurs représentés au travers des associations adhérentes au SER. Le SER assure la promotion des énergies renouvelables au travers du développement des activités entrepreneuriales prises en charge par ses adhérents.