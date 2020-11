Au cours du premier semestre 2004, les chiffres d'affaires sociaux et consolidés ont progressé respectivement de 13.6 % et 9.7 %. Cette évolution s'explique d'une part par la bonne tenue du marché de la construction et la reprise du marché du chauffage et d'autre part par un renforcement de nos actions de marketing et de promotion.

Le groupe POUJOULAT poursuit donc son développement à un rythme supérieur à celui du marché et renforce son leadership européen. Au niveau européen, nous constatons une bonne orientation des marchés français, belge et polonais tandis que les marchés hollandais, allemand, italien et anglais sont en stagnation voire en légère récession. Des hausses tarifaires ont été effectuées sur le second semestre afin de compenser la forte inflation des prix des matières premières constatée depuis fin 2003. Cette inflation s'est amplifiée au cours du 1er semestre 2004. Perspectives Le second semestre 2004 a débuté sur des bonnes bases comparables à celles du premier semestre 2004. Notre ambition est de maintenir une croissance équivalente à celle du premier semestre sur l'ensemble de l'exercice en cours. Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA En K€ 1er semestre 2004 1er semestre 2003 Variation France 22 045 19 369 + 13.8 % EXPORT 1 387 1 253 + 10.7 % TOTAL 23 432 20 622 + 13.6 % Chiffre d'affaires consolidé En K€ 1er semestre 2004 1er semestre 2003 Variation France 27 105 24 546 + 10.4% EXPORT 3 973 3 791 + 4.8 % TOTAL 31 078 28 337 + 9.7 %

POUJOULAT est le 1er fabricant européen de conduits de cheminée et de sorties de toit métalliques. Présent dans 6 pays au travers de 10 sociétés, le groupe POUJOULAT offre des gammes de produits performantes et un haut niveau de service aux marchés de la construction, du chauffage et de l'industrie.

Redacteur