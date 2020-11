Holcim, un des plus importants producteurs de ciment sur le plan international, entend mettre en valeur, au niveau mondial, des initiatives dans le domaine de la construction durable; celles qui susciteront des solutions porteuses d'avenir en intégrant les exigences de la croissance économique, de l'écologie et de la responsabilité sociale. Dans cet esprit "Holcim Foundation for Sustainable Construction" (Fondation Holcim pour la construction durable) lance, dès ce mois de novembre et au niveau mondial, les premiers Holcim Awards qui récompenseront les projets de constructions durables avec des prix pour un montant total de 2 millions de dollars US (1,5 millions d'euros).

La "Holcim Foundation for Sustainable Construction" a été établie en Suisse en décembre 2003. Elle a pour objet de promouvoir la construction durable, dans le monde entier. Pour ce faire, elle dispose d'un atout important, les Holcim Awards, un concours ouvert à tous ceux qui mènent des projets dans le domaine de la construction durable: architectes, urbanistes, ingénieurs, chefs de projet.

Trois prix régionaux, ainsi que plusieurs mentions et récompenses seront attribués dans chacune des cinq régions géographiques: Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Les lauréats des prix régionaux seront qualifiés ipso facto pour la compétition mondiale, qui se tiendra en 2006. Lors de la cérémonie des Holcim Awards, un jury indépendant annoncera les trois meilleurs projets sélectionnés à l'échelle mondiale, travaux exemplaires, véritables jalons sur la voie de la construction durable.

Les inscriptions se font exclusivement sur Internet jusqu'au 31 mars 2005 Pour mener à bien son entreprise, Holcim Foundation œuvre en étroite collaboration avec cinq universités techniques de renom: l'Ècole Polytechnique Fédérale (ETH) Zurich, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA; la Tongji University (TDX), Shanghai, Chine; l'Université de Sao Paulo (USP), Sao Paulo, Brésil; l'Université de Witwatersrand (Wits), Johannesburg, Afrique du Sud.

Toutes ces universités présideront les jurys indépendants de leur région. Elles ont également contribué à la définition de cinq "cibles clés pour la construction durable", qui serviront de critères d'évaluation des projets en compétition. La description de ces critères est disponible sur Internet - le réseau joue d'ailleurs un rôle fondamental dans les Holcim Awards.

On trouvera toutes les informations concernant le concours sur le site www.holcimawards.org. Les inscriptions ne peuvent se faire que sur ce site et jusqu'au 31 mars 2005. Pour soutenir ce concours, une campagne est lancée dans le monde, au travers des supports susceptibles de toucher les cibles concernées par cette initiative.

Un concours qui a de l'avenir Les Holcim Awards ont été conçus comme un projet permanent et évolutif. De nouveaux cycles de compétition seront régulièrement organisés. Outre les Awards, Holcim Foundation finance chaque cycle à hauteur d'un million de dollars US, pour aider à la mise en œuvre d'un ou plusieurs projets de construction durable, et pour permettre à des projets insuffisamment financés de voir le jour.

La construction durable pour répondre aux besoins fondamentaux

L'habitat et les infrastructures constituent aussi bien les piliers du développement culturel et de l'identification d'une société que la base du développement et du bien-être. Ainsi les besoins élémentaires des êtres humains, tels que la protection contre les intempéries et les catastrophes naturelles, constituent sans cesse de nouveaux défis pour les architectes, urbanistes et ingénieurs.

La "Holcim Foundation for Sustainable Construction" entend contribuer au développement d'une vaste palette de formes et de procédés propres à promouvoir la construction durable, en intégrant les critères esthétiques. L'espace construit doit aussi être considéré comme l'expression d'une société qui tient à donner une forme durable aux valeurs culturelles et artistiques de son époque.