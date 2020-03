Romus, fabriquant d’outillage pour les professionnels de la construction, qu’ils soient artisans indépendants (soliers ou peintres), entrepreneurs du bâtiment, maîtres d’ouvrage ou économistes de la construction, la société, dans une démarche d’accompagnement, souhaite promouvoir les métiers du BTP chez les jeunes, grâce à l’apprentissage.

Bien implantée dans le monde (présente dans 70 pays sur les 5 continents), la société Romus, fabriquant d’accessoires, d’outils et de matériels pour toutes les phases de la construction tend les bras au renouveau.

Les métiers de la construction sont évités par les jeunes. C’est pour les faire revenir que Romus, en partenariat avec le GIM (Groupement des Industries Métallurgiques) et FACE Paris (Club d’entreprises oeuvrant en faveur de l’inclusivité sociale), participe à la 3ème édition d’ #Osons l’apprentissage et l’alternance en Île-de-France.

Ce programme, se déroulant du 23 au 28 mars 2020, permet aux entreprises et aux écoles de la région d’ouvrir leurs portes et de « susciter des vocations ». Pour les entreprises comme Romus, c’est l’occasion d’expliquer les métiers de « la maintenance et de la production » et de partager leurs expériences avec le jeune public.

L’accueil de Romus



Trois collaborateurs de Romus, travaillant à trois postes différents accueilleront les candidats, et leur feront découvrir les métiers de l’entreprise. C’est aussi une bonne « occasion de valoriser nos collaborateurs qui sont les mieux placés pour expliquer leurs métiers ». Les futurs apprenants rencontreront Martine et Olivia, agents de production, et Fabien, responsable du service Après-Vente.

Pour Romus, « fabriquer des produits nécessite le respect strict des règles de fabrication, de qualité et de sécurité, surtout dans les métiers techniques ». L'entreprise souhaite transférer son savoir-faire et ses techniques professionnelles aux futurs apprenants. Ils seront formés à préparer, contrôler, diagnostiquer, coordonner, un ensemble d’actions quotidienne qui permettent le développement de la performance individuelle et collective.

À la fin de ce programme, l'entreprise propose un job dating aux jeunes intéréssés. L'entreprise recherche en priorité des techniciens de maintenance industrielle et des agents de production. Ils pourront signer leurs contrats d'alternance et commencer à promouvoir les valeurs de Romus dès la rentrée prochaine, en septembre 2020.

J.B

