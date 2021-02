Soprema Entreprises, l’activité « travaux » du groupe Soprema, leader mondial pour l’isolation et l’étanchéité, joue un rôle majeur dans la formation en alternance pour le secteur du bâtiment. Témoignant de son attachement à accompagner les jeunes talents de demain, Soprema Entreprises se positionne d’ailleurs comme une société où il fait bon de réaliser sa formation, d’après l’enquête Happy Trainees.

Soprema Entreprises possède pas moins de 60 agences et filiales en France, toutes spécialisées dans l’ensemble des applications concernant l’enveloppe des bâtiments et la construction de charpentes métalliques. Acteur engagé, Soprema Entreprises, crée en 2016, une formation bac +2 « Conducteur de travaux » avec le CESI de Strasbourg, reconnue au Répertoire National des Certifications Professionnelles, qui combine enseignement théorique et immersion sur le terrain.

D’après le label Happy Trainees et pour la 3ème année consécutive, Soprema Entreprises est incontestablement une société où il fait bon vivre. L'enquête réalisée sur un échantillon d’environ 100 alternants et stagiaires entre mai et août 2020, recommande l’activité « travaux » du groupe Soprema en lui donnant une note globale de 3,97/5.

« Malgré le contexte sanitaire particulier, je suis très bien entouré. Mon tuteur, responsable du bureau d’études, et les autres membres de l’équipe prennent du temps pour me former, répondre à mes questions avec pédagogie et m’accompagner dans chaque nouvelle mission. Un investissement qui est la clé de la montée en compétences. L’objectif étant que je gagne en autonomie et puisse voir toutes les ficelles du métier en un minimum de temps », témoigne Martin Humblot, étudiant en Licence et alternant chez Soprema Entreprises.

Une nouvelle formation

Afin de contribuer toujours plus à la formation des jeunes en alternance, l’entreprise lance de la même manière, une spécialisation Bac+3 « Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment », pilotée par l’agence Soprema Entreprises de Reims.

Cette nouvelle formation a pour mission de recruter des étudiants dits « opérationnels et imprégnés de la philosophie Soprema Entreprises » qui participeront intégralement au développement de l’entreprise. Réalisant, par an, plus de 12 000 chantiers en étanchéité, isolation, couverture et charpente, cette spécialisation constituera au même titre que les formations déjà existantes, une véritable réponse à sa croissance d'activité.

En effet, Rodolphe Lefèvre, directeur général adjoint de Soprema Entreprises explique : « Notre volonté est de capter des profils provenant d’un BTS Enveloppe du bâtiment ou d’un DUT Génie civil, ayant déjà une connaissance du secteur et un projet professionnel plus mature. Les étudiants seront formés, durant un an, aux différentes expertises dont l’entreprise a besoin : conduite de travaux, métrage, étude de prix… »

D’ailleurs, la nouvelle campagne de recrutement de ses futurs alternants est lancée depuis le 1er février. Rendez-vous sur le site internet https://www.soprema-entreprises.fr/ pour découvrir les offres et postuler en ligne.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock.