La Capeb et l'entreprise française Atlantic, spécialisée dans les solutions de confort thermique dans les domaines du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, de la climatisation et de la ventilation, renouvellent leur partenariat. Ces derniers s'engagent à trouver des solutions adaptées afin d’aider les artisans à acquérir une véritable expertise en matière d’efficacité énergétique, notamment via l’utilisation de télémaintenance et d'objets connectés.

L’entreprise spécialisée Atlantic est partenaire de la Capeb (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) depuis 2013. Ensemble, ils s’engagent à proposer aux professionnels de l’artisanat du bâtiment des solutions adaptées aux enjeux de la transition énergétique. Pour cela, ils mettent à disposition des artisans des outils pédagogiques, des aides à la vente (solutions de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), ainsi que des formations techniques et qualifiantes sur le service après-vente ou encore la maintenance. C’est dans un contexte sanitaire particulier, lié à l'épidémie de Covid-19, que le renouvellement de ce partenariat a été signé par Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, via sa filiale Béranger Développement et Thierry de Roquemaurel, directeur général d’Atlantic. « La performance énergétique des bâtiments est au cœur aujourd’hui de nos métiers… mais il n’est pas toujours simple pour les artisans de s’y retrouver ! C’est pourquoi cet accompagnement en partenariat avec Atlantic est essentiel : il permet d’apporter les outils et les connaissances nécessaires à une transition énergétique réussie dans notre secteur », explique Jean-Christophe Repon. Un partenariat éco-responsable Les deux partenaires vont continuer à travailler main dans la main afin d’accompagner au mieux les entreprises ayant obtenu la qualification Eco Artisan RGE, en leur faisant bénéficier d’avantages ou de certaines remises. En concertation avec la Capeb, Atlantic s’engage à participer aux offres commerciales « Facilipass » et « Faciliprime » afin de promouvoir la qualification Eco Artisan RGE auprès de son réseau de professionnels. De plus, elle élaborera des offres commerciales en cohérence avec les dispositifs de collecte des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) mis en place par la Capeb. Le directeur général d’Atlantic, Thierry de Roquemaurel, indique que « parce que nous savons que le digital peut être un atout de taille dans la problématique d’efficacité énergétique, nous avons décidé cette année d’inclure un accompagnement sur l’utilisation de solutions adaptées comme la télémaintenance ou d’autres objets connectés. » Le syndicat patronal représentant l’artisanat du Bâtiment s’engage, lui, à accompagner et à collaborer avec Atlantic sur la conception de différents contenus de formations destinées à développer les connaissances des entreprises artisanales. Il permettra également à ses adhérents de bénéficier des formations proposées par la marque française, spécialiste des solutions de confort thermique. « Notre collaboration avec la Capeb depuis toutes ces années a montré l’efficacité des formations et des outils que nous mettons à disposition des entreprises artisanales du bâtiment », conclut Thierry de Roquemaurel. Marie Gérald

Photo de Une : ©Capeb

