Le cimentier Vicat livre des résultats historiques pour l’année 2024. L’entreprise publie en effet un EBITDA de 783 millions d’euros, avec un taux de marge de 20,2 %. De bons résultats qui lui permettent d’être ambitieux pour les années à venir. En témoignent les trois priorités que s’est fixées le groupe à horizon 2027.

L’entreprise Vicat se souviendra de 2024. Le cimentier vient en effet de livrer des résultats historiques pour l’année passée. Malgré un environnement en Europe et des effets de change défavorables, Vicat a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) annuel de 783 millions d’euros, contre 740 millions d’euros il y a un an, soit une hausse de 10,1 % à périmètre et change constant.

Le chiffre d’affaires du cimentier français s’est lui consolidé de 3,884 milliards d’euros, en progression de +2,3 % à périmètre et change constants. La marge EBITDA s’établit quant à elle à 20,2 %, en progression de +140 points de base sur un an, permettant ainsi d’atteindre l’objectif que le groupe s’était fixé en retrouvant le niveau de marge antérieur à la crise inflationniste que l’on a connu entre 2022 et 2023.

Une bonne année 2024, une année 2025 encore meilleure ?

De bons résultats qui ne sont pas dûs au hasard, comme l’explique Guy Sidos, PDG de la marque : « La forte croissance aux États-Unis, la résilience de l’Europe dans un contexte particulièrement dégradé et la progression de la zone Méditerranée ont contribué au retour du taux de marge EBITDA au niveau de 2021 ».

Vicat souhaite logiquement surfer sur cette bonne dynamique, et se fixe de fait trois principaux objectifs à remplir à horizon 2027. Le groupe veut maintenir un taux de marge EBITDA supérieure à 20 % sur la période, poursuivre son désendettement avec un ratio levier de moins de 1,0x fin 2027, et enfin, accélérer l’exécution de la feuille de route climat et la promotion de solutions bas carbone.

« Je suis confiant sur le fait que 2025 sera une nouvelle année de succès pour Vicat, grâce à une poursuite de la dynamique aux États-Unis, une stabilisation de l’Europe en fin d’année, à l’intégration de VPI/Cermix et à la première contribution issue de notre investissement au Sénégal », ambitionne M. Sidos.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock