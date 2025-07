Le groupe espagnol ACS a dégagé un bénéfice net de 450 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 8 % sur un an. Une performance portée par sa filiale américaine Turner et par la forte demande en centres de données, sur fond de carnet de commandes record.

Le groupe de BTP ACS, dirigé par Florentino Pérez, annonce un bénéfice net de 450 millions d’euros au premier semestre 2025, en progression de 8 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce résultat dépasse les prévisions des analystes de Factset, qui tablaient sur 388 millions d’euros. Le chiffre d’affaires grimpe de 29 %, à 24,1 milliards d’euros, soutenu par une activité dynamique en Amérique du Nord et une demande croissante en infrastructures numériques.

Cette croissance est portée en grande partie par la filiale américaine Turner, spécialisée dans les grands projets de bâtiment. À elle seule, Turner génère 62 % du chiffre d’affaires du groupe et contribue pour près de la moitié du bénéfice net. Elle bénéficie de la forte demande aux États-Unis dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures sportives et surtout des centres de données, en plein essor avec l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle et au cloud. ACS a notamment annoncé la signature d’un contrat de 5,13 milliards d’euros avec la start-up américaine CoreWeave pour la construction d’un nouveau centre de données.

Des résultats solides malgré un recul des concessions

La branche construction dans son ensemble affiche une progression du bénéfice de 21 %, tandis que l’activité "solutions techniques" bondit de 38 %, soutenue là aussi par des contrats technologiques à forte valeur ajoutée. En parallèle, la filiale Dornan Engineering, spécialisée dans le génie électrique et mécanique, récemment acquise, contribue à renforcer l'offre du groupe sur les chantiers complexes.

En revanche, la division "infrastructures", qui regroupe notamment les concessions autoroutières gérées par Abertis, enregistre un repli du bénéfice de 7 %. Cette baisse est notamment imputable aux hausses fiscales sur les péages décidées en France, marché important pour cette activité. Malgré ce recul ponctuel, la performance globale du groupe reste bien orientée.

Carnet de commandes record et perspectives favorables

Le carnet de commandes atteint un niveau historique de 83,9 milliards d’euros à fin juin, soit une hausse de 12 % sur un an. Cette réserve de projets concerne majoritairement l’Amérique du Nord (53 %), mais aussi l’Australie (20 %), l’Espagne (8 %) et le reste de l’Europe (12 %). Elle garantit une visibilité de près de deux ans, un atout non négligeable dans un environnement encore volatil.

Du côté de la trésorerie, le flux opérationnel s’est amélioré, atteignant 1,6 milliard d’euros sur 12 mois, en hausse de près de 400 millions d’euros par rapport à l’an dernier. La dette nette, en revanche, s’établit à 2,2 milliards d’euros, en augmentation sous l’effet des investissements récents (acquisitions, déploiement sur les data centers) et des effets de change défavorables. Cette hausse reste sous contrôle au regard du profil financier du groupe et de sa notation (BBB–, perspective stable).

Pour le reste de l’année, ACS se montre optimiste et confirme ses objectifs annuels, misant sur une poursuite de la croissance portée par l’Amérique du Nord et les secteurs technologiques. Le groupe vise une progression de jusqu’à 17 % de son bénéfice net ordinaire sur l’ensemble de 2025.

Par Jérémy Leduc