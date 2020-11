Le chiffre est symbolique, mais offre cependant l’espace d’un arrêt sur image. Voici presque quatre ans, Batiweb.com mettait en ligne la première de ses « Minute du BTP ». Il en est à la 100ème, autant dire à ses tous débuts…

« Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, arrivâmes 5000 au port » Pierre Corneille l’auteur du Cid, n’aurait pas renié la capacité à réunir les hommes de la Minute du BTP. En effet, si vous n’étiez que quelques uns en juillet 2000 à vous y abonner, votre nombre dépasse aujourd’hui les 80.000 et, heureusement, aucun port n’est encore en vue ! Car la petite Minute grandit vite. Mais sa croissance ininterrompue n’est qu’un reflet en forme de kaléidoscope. Celui du formidable dynamisme d’un univers toujours plus riche, toujours plus étonnant.

Le 1er juillet 2000 nous relevions avec admiration les prouesses du tunnelier de l’A86. Ce chantier faisait figure de géant. Il a été rejoint depuis par des centaines d’autres, tous aussi innovants, spectaculaires, ambitieux ou singuliers. Car le monde du BTP, au-delà des vicissitudes socio-économiques, n’a jamais cesser d’être un creuset majeur du progrès et un lieu privilégié de l’expression des hommes. Un univers de passion ou des milliers de femmes, d’hommes et d’équipes accomplissent chaque jour et souvent discrètement, les exploits les plus surprenants. Nous essayons chaque semaine d’en être le modeste miroir. Défis humains, techniques, technologiques, innovations, inventions, créations, passions, ambitions et initiatives sont donc les maîtres mots de notre rendez-vous hebdomadaire. Néanmoins le monde n’est pas parfait et quelques fois, l’espace de liberté de la Minute peut aussi humblement prendre la place d’un pavé gris dans un magnifique jardin…

Cependant, plus encore qu’un rendez-vous d’actualité, La Minute du BTP se veut d’abord une rencontre. Un espace d’échanges dans lequel chaque lecteur, à l’instar des 90.000 visiteurs par mois du site Batiweb.com (chiffre OJD), est un invité dont nous attendons la participation. Un jour peut-être, qui sait, le web nous offrira la possibilité de partager avec chacun de nos lecteurs une coupe de champagne dont les bulles et la saveur ne seront pas virtuelles.

En attendant ce jour, à l’occasion de cet anniversaire, Daniel Giudice, Anne Imbert, comme toute l’équipe de Batiweb.com et de la Minute du BTP rendent un hommage chaleureux à votre fidélité et vous invitent à une nouvelle et longue étape pleine de défis et de succès…