Béton Arty, la nouvelle campagne de communication de BigMat lancée l’année dernière et multi-récompensée revient avec une nouvelle collaboration. Découvrez l'oeuvre de Thomas Rouzière, illustrateur et auteur de bandes dessinées, et ses dessins publiés sur Instagram dévoilant progressivement l’histoire d’un BTP futuriste et coloré.

Béton, ferraille, échafaudages… les chantiers du bâtiment font grise mine, et ce manque de couleurs dans le paysage du BTP nuit au secteur tout entier. Mais le sombre nuancier de couleurs peu à peu s’estompe au fil des publications de Thomas Rouzière, illustrateur et auteur de bandes dessinées, qui s’attèle à redorer l’image du BTP. Chaque vendredi sur le compte Instagram de BigMat France, vous pourrez retrouver Béa, ce personnage fan de peinture et de couleurs vivant dans un environnement teinté de noir et de gris. Pour le retour de Béton Arty, Béa se voit confier une mission par un personnage mystique : « Béa, la couleur est en train de s’effacer du monde. Tu dois réparer la fuite. Trouve la source, rends ses couleurs au monde ». L'histoire de Béa ©Béton Arty et Thomas Rouzière Durant 4 mois, Béa, héroïne emblématique de cette BD sur le thème du BTP, s’attellera à sa mission telle une superwoman veillant sur le sort du bâtiment. Déclinée en 20 posts sur Instagram, l’histoire se veut participative et évoluera selon l’implication d’influenceurs du monde brico-déco, « qui pourront influer sur le cours des événements et co-dessiner, à son côté, un monde meilleur ». L'histoire de Béa ©Béton Arty et Thomas Rouzière Une communication intelligente C’est un petit sigle connu dans le monde de la mode ce x, annonçant une nouvelle collaboration, permet à coup sûr de mobiliser une communauté plus importante. BigMat réutilise ces codes, et, avec l'association entre BigMat x Thomas Rouzière, vise à rajeunir et redorer l’image du BTP. Habitué à travailler dans les détails, les dessins de Thomas Rouzière cachent des messages implicites. En illustrant une vague de couleurs dans un logement vide, l’illustrateur montre l’essence de la complémentarité entre les métiers du bâtiment. À travers les enquêtes de Béa, l’illustrateur fait découvrir des indices dont le premier semble être un problème de tuyauterie. Dès vendredi prochain, le personnage dévoilera la suite de ses aventures en mettant peut-être en avant les métiers de la plomberie. L'histoire de Béa ©Béton Arty et Thomas Rouzière Bien qu’à peine commencée, la série de dessins compte déjà de multiples supporters. Derrières les likes et les partages, la communauté Instagram poste des messages encourageants en attendant de découvrir les prochaines aventures de Béa : « on croit en elle ! ». L’opération de communication semble bien partie pour rassembler une large communauté et pourquoi pas remporter plusieurs prix en matière de communication. BigMat n’hésite pas à remercier l’illustrateur : « En tout cas, nous avec Béa, on ne voit plus les chantiers pareil ! ». J.B Photo de une : ©Thomas Rouzière pour BigMat

Redacteur