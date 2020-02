Connaître les normes et leurs rôles fait aujourd’hui partie du savoir incontournable des hommes du BTP. Ceux-ci disposent désormais d’une formation à distance pour se qualifier.

L’Afnor, organisme spécialisé dans la certification et la normalisation des produits et des services adopte aujourd’hui une politique agressive de " formation-action " à destination des acteurs du BTP. En effet, pour les acteurs du bâtiment, il est aujourd’hui impensable de travailler dans l’ignorance des normes des produits, services ou qualifications. A contrario, la multiplication des certifications ne rend pas leur respect facile. Pour aider les professionnels non-juristes, l’Afnor vient de lancer deux formations en ligne sur la certification ISO 9001. La première est destinée aux PME. Elle porte sur la mise en place d’une démarche qualité dans l’entreprise. L'élève peut réaliser un diagnostic de son entreprise puis élaborer un plan d’action. Cette démarche lui permettra d’acquérir en peu de temps (une dizaine de mois) toutes les données de sa spécialité en matière de qualité. Cette cession articulée autour de modules correspondant à chaque cas exige cependant une journée initiale en centre de formation. Durant sa formation, le participant sera guidé par un tuteur avec qui il pourra librement échanger et qui l’aidera à valider chacune des étapes. La deuxième formation a trait à la lecture de la norme ISO 9001 et à son adaptation. Organisée également autour d’une vaste gamme de modules, elle s’effectue intégralement à distance. Les modules sont comme dans l’exemple précédent, constitués de cours et d’exercices encadrés par un tuteur et suivis à chaque étape d’une validation. En outre, le parcours est agrémenté de multiples simulations. Dans cette formation, l’internaute dispose d’une connexion libre de quatre mois durant lesquels le travail en ligne occupera une vingtaine d’heures. Ces deux stages permettent aux élèves d’organiser librement et sans contrainte de déplacement leur formation. Souvent ludiques, les cours bénéficient de la présence en ligne ou par téléphone des tuteurs, ce qui les rend particulièrement dynamiques et riches.

Redacteur