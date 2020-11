Le GNPC, Groupement National des Professionnels clôturistes, regroupe désormais les professionnels de la clôture au sein d’une charte de qualité

Les professionnels de la clôture mettent de la clarté dans leur métier. En effet, le métier de clôturiste met en œuvre de larges compétences tant les ouvrages sont divers et variés. Le terme de clôture regroupe les grillages en rouleaux, les treillis soudés, les panneaux bois, les murs béton préfabriqués mais aussi les pare-ballons en filet de grande hauteur, les clôtures barreaudées industrielles ou décoratives, les murs antibruit ou encore les garde-corps. Un vaste champs de compétences auquel s’ajoute bien sûr la pose des portails. Le terme de portail regroupe lui-même plusieurs domaines ou les compétences là aussi se multiplient : les portails pivotants, coulissants et autoportants mais aussi les dispositifs de contrôle des accès tels les barrières levantes, les tourniquets, les bornes rétractables, les obstacles amovibles, et bien sûr les automatismes et tous les dispositifs de commande auxquels ils sont asservis. Le métier de clôturiste, même s’il n’est pas nouveau, a dû s'adapter aux techniques les plus modernes pour répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité, de durabilité et d'intégration dans l'environnement.



Le GNPC

Pour garantir un tel niveau de compétence, les professionnels sont désormais réunis au sein du GNPC (Groupement National des Professionnels Clôturistes). Ce groupement a établi une grille rigoureuse de Qualifications professionnelles reprenant les principaux domaines de compétence liés à la clôture et à la sécurité. Chaque adhérent du GNPC reçoit ainsi une carte professionnelle annuelle attestant de ses compétences et de son expérience. Elle constitue une garantie de professionnalisme et de qualité sur laquelle les clients peuvent s’appuyer. S'adresser à un clôturiste reconnu du GNPC, c'est désormais faire appel à un professionnel indépendant, capable de conseiller, de mettre en œuvre et d'assurer la maintenance des produits les plus performants et les mieux adaptés de l'ensemble du marché. Le GNPC à fixé les règles de ses membres au sein d’un Cahier des Charges de la profession de Clôturiste. Ce document est destiné à tous les intervenants concernés par les clôtures, les portails, les motorisations et les automatismes. Il contient les règles et procédures à suivre dans les domaines techniques et commerciaux pour que les clôtures soient fonctionnelles, esthétiques, durables et qu’elles présentent toujours le meilleur rapport qualité/prix.

‚ Le terme de "Clôturiste" est déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le N° 92 422 420 et est réservé aux membres du GNPC qui s'engagent à respecter le Cahier des Charges.

