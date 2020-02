La solution pour obtenir des matériaux HQE viendra-t-elle du Brésil ? On pourrait le croire face à l'invention des chercheurs brésiliens qui viennent de mettre au point le mur de fibre de coco.

Le béton étant un matériau cher pour les pays en voie de développement, les ingénieurs brésiliens ont réfléchi sur l'utilisation de matériaux dont leur pays est prodigue. Ils se sont tourné du côté des déchets industriels et agricoles, et en premier lieu vers le laitier, un sous-produit de l'industrie sidérurgique disponible en abondance. Trois millions de tonnes y sont produites chaque année, sans aucun recyclage. Ce laitier exploité comme le ciment supprime tout process de combustion. Des panneaux muraux creux utilisant du ciment à base de ce laitier ont été mis au point pour construire une maison pilote. Les proportions de ciment, sable et eau pour la production du béton sont de 1/1,5/0,5l ; le mélange est effectué en malaxeur standard. C’est là qu’interviennent les végétaux exotiques. En effet, des fibres de coco de 30 mm de long, raides et tenaces, introduites à raison de 2% du volume, sont ajoutées au béton en remplacement des armatures traditionnelles en acier susceptibles de se corroder et de détruire le matériau. Ce panneau mural à base de matière première secondaire est hydrorésistant. Il présente de surcroît une faible alcalinité. Pour les concepteurs, ses performances sont comparables à celles des murs de briques creuses traditionnelles.

Redacteur