Passées les années folles de la net économie, Internet vit désormais à l'heure d'une maturité plus calme et plus tranquille. C'est le temps des innovations quand, cet instrument, jugé encore diabolique il y a peu, connaît un succès qui va grandissant auprès d'un nombre sans cesse plus grand d'utilisateurs. Signe des temps, les institutions de la République, jusqu'alors très en retard sur le sujet, en sont aujourd'hui à la pointe. Internet ne cesse de pénétrer et surtout de faciliter nos vies. S'il est un domaine où l'astuce a ses chances d'aboutir, c'est bien celui-là. Ce n'est un secret pour personne, l'e-mail, par sa facilité d'emploi et sa rapidité, tend de plus en plus à se substituer à notre bonne vieille lettre. Les entreprises l'ont bien compris. Différents services sont nés des initiatives de la Poste d'une part et de particuliers d'autres part. Le problème ne se pose pas si vous envoyez un e-mail de temps à autre. Il se pose si vous en avez un usage courant, car dès lors, il faut en gérer les flux autant que l'archivage.



Car l'e-mail est une preuve. Qui plus est, il peut être envoyé en recommandé. Fort de toutes ces informations, un avocat, spécialiste du droit bancaire et des affaires, des procédures collectives et du commerce électronique, vient de mettre en ligne un service que l'on peut se résumer ainsi : un e-mail recommandé et archivé pour un euro. Le grand attrait de sa formule est qu’elle ne nécessite aucun logiciel particulier ni abonnement. Pour un euro, l'expéditeur obtient la preuve du dépôt de son courrier électronique, envoyé de façon sécurisée, avec ou sans mot de passe, puis un certificat de réception émanant du destinataire. Enfin, le message sera archivé pendant cinq ans. L’e-mail toutefois, ne peut excéder 250 ko. Au-delà, chaque tranche de 250 ko est facturée un euro jusqu'à concurrence de 5 Mo. Vincent Belcore, le créateur de Thybris (www.thybris.com) vise avant tout les grands comptes des secteurs financiers, bancaires et institutionnels. Sa prestation, dont l’emploi est très simple, peut cependant rapidement intéresser les PME et les particuliers.



