La Banque Mondiale a placé cette année*, la France en tête des pays européens pour la simplification des formalités de création d’entreprises. Le World Economic Forum de Davos a publié, lui, les résultats de son enquête annuelle qui classe la France au 27ème rang sur 104 pays du Growth Competitiveness Index (indice macro-économique). La même enquête, selon un critère différent, classe la France au 12ème rang du Business Competitiveness Index (indice micro-économique). Le même jour, le rapport de A.T.Kearney avec son «Investment Confidence Index» fait état d’un «bon en avant de la France» qui progresse de la 11ème place en 2003 à la 6ème place en 2004. Alors qui croire ?

La CNUCED « World Investment Report 2004 » publié au début du mois d’octobre, salue la performance de la France en matière d’investissement international et la classe deuxième mondial derrière la chine en 2003 pour les investissements directs étrangers. En juin dernier, Ernst & Young affirmait que la France était en 2003 le deuxième pays européens d’accueil des implantations étrangères devant l’Allemagne.

Clara Gaymard, présidente de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) qui vient de lancer la campagne internationale en faveur de l’attractivité économique de la France réagit : «Toutes ces études, bonnes ou mauvaises, se contredisent ; différences de méthodologie ? Différences de cibles ? Classement basé ou non sur des indicateurs d’opinion, pondéré ou conditionné par l’actualité ? La vérité est que les investissements étrangers en France n’ont cessé de croître, que ces investissements ont créé près de 30.000 emplois en 2003, que 3,5 millions de Français travaillent pour des entreprises étrangères et que 16.000 d’entre elles sont installées en France. Ces effets d’annonces contradictoires décrédibilisent l’image de la France et de ses entreprises, fragilisent le dynamisme industriel et commercial de l’Europe et de notre pays, en suscitant des interrogations légitimes chez les investisseurs. Les conséquences sur la croissance et l’emploi en France sont incalculables.

Accorder toujours le même crédit à ceux qui nous attaquent sans regarder avec sérénité nos forces pour les améliorer et nos faiblesses pour les corriger, alors que nous sommes la cinquième puissance économique mondiale, est une posture qui porte directement atteinte à la réalité des progrès de l’attractivité économique de notre pays. »



* Parmi les conclusions d’une étude intitulée « Doing Business: Removing obstacles to growth » publiée le 8 septembre 2004, la Banque Mondiale place la France en tête des Etats européens ayant le plus facilité la création d'entreprises en 2004. Par ailleurs une étude du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris précise que la durée de création d’une société a été réduite à un jour.