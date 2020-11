L'Europe avance et les normes changent... Nouvelles régles, nouveaux

critères, nouvelles certifications, normes harmonisées, marquage

CE, Eurocodes, Européanisation des DTU, Documents d'Application, la liste

des modifications paraît indéfinie.

L'industrie du Béton n'échappe pas à ce grand bouleversement.

Les enjeux sont d'autant plus importants que les groupes Français sont

des acteurs incontournables de la construction dans le monde et dans l'Europe

élargie.

Une journée consacrée à ces modifications paraît bien courte... Mais elle aura déjà le mérite d'exister le mercredi 6 octobre 2004 à la Maison des Arts et Métiers (9 bis avenue d'Iéna - Paris 16e). Ce jour là, l'industrie du béton, sous l'égide du CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'industrie du Béton) et de la FIB (Fédération de l'Industrie du Béton) organise un colloque destiné à l'ensemble des partenaires de l'industrie des produits en béton : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, économistes, entreprises de BTP, contrôleurs techniques, industriels,…

Mieux appréhender le nouveau contexte normatif européen et ses modalités d'application, tel est l'objectif de cette journée de travail dédiée aux prescripteurs, concepteurs et réalisateurs d'ouvrages de bâtiment et génie civil avec des produits en béton. Pour rendre plus lisible et attractif ce sujet technique, la rencontre animée par Philippe Côme est conçue sur un mode vivant, pour faciliter les échanges entre les différents experts intervenants et le public invité, mixant exposés introductifs courts et questions & réponses avec la salle.

Avec l'Europe, la réglementation et la normalisation sont actuellement en pleine évolution dans le secteur de la construction : … Derrière chaque terme se profile une question pratique :

Quelle date d'application ?

Quelles nouvelles règles pour dimensionner et réaliser des ouvrages ?

De nouveaux critères pour sélectionner les produits ?

Quel devenir des certifications de produits avec l'arrivée du marquage CE ?

Pour répondre à ces interrogations et à bien d'autres encore, le CERIB organise cette journée technique au cours de laquelle interviendront les plus grands spécialistes français des sujets concernés ainsi que les experts du Centre.

MATERIAUX Améliorer les propriétés des matériaux Matières premières et constituants du béton traditionnel et des nouveaux bétons Caractéristiques et comportement du matériau béton Durabilité Aspects de surface

ACTIVITES PRODUCTIVES Favoriser la sécurité des personnels, améliorer les conditions de travail Mise en place d'outils favorisant une meilleure sécurité dans les usines Fabrication des produits

QUALITE Développer la gestion de la qualité, participer à l'élaboration de la normalisation européenne Certification produits Management de la qualité Normalisation française et européenne Métrologie

PRODUITS-OUVRAGES Etudier les caractéristiques des produits et dimensionner les ouvrages Caractéristiques et comportement des produits-ouvrages Dimensionnement des ouvrages Mise en œuvre – Méthodes de pose Réduction des coûts d'exploitation des ouvrages

SANTE-ENVIRONNEMENT Contribuer à une meilleure protection de l'environnement Impact environnemental des produits en béton Impact environnemental des sites de fabrication Recyclage de sous-produits industriels

PROMOTION-INFORMATION Concevoir des outils de promotion technique pour mieux faire connaître les produits en béton et leurs atouts Conception d'outils destinés à mieux faire connaître les produits en béton et les ouvrages qu'ils permettent de réaliser Etudes de marchés



L'activité du CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'industrie du Béton) se répartit selon 6 axes recouvrant les actions menées dans les domaines suivants :

Le colloque : Le mercredi 6 octobre 2004 de 9 h à 17 h à la Maison des Arts et Métiers - 9 bis rue de Iéna - 75116 PARIS