En 1996, on les regardait bizarrement. Utopistes ou doux rêveurs, quand les créateurs du site Batiweb.com ont pour la première fois affiché leur page d’accueil, ils prêchaient avec 150 autres fous dans un immense désert.

Le 7 juillet 1996 s’affiche pour la première fois à l’écran la page d’accueil du site Batiweb.com. C’est à la fois un début mais c’est aussi l’aboutissement du long parcours commencé en 1995 par Daniel Giudice et Anne Imbert. Un travail de deux ans en solitaire dans un monde de sceptiques qui ne comprenaient pas ou n’y croyaient pas. C’est en effet en 1994 que ces deux jeunes cadres brillants ont décidé d’abandonner leurs prometteuses situations pour se lancer à corps perdu dans la création du premier site portail dédié à l’univers du BTP. Une longue marche de deux ans, dans un quotidien de marginaux, pour recueillir, classer et organiser la première banque de données en ligne du monde de la construction. Deux ans pour convaincre partenaires, banquiers et fournisseurs, qu’il s’agissait là d’une véritable entreprise et non d’un joyeux passe-temps pour adolescents surdoués. Puis trois années de vaches maigres et de pugnacité uniquement nourries de l’inébranlable foi du charbonnier.



Ultime commencement



Vint cependant le jour de l’ultime étape : le 7 juillet 1996. Ce fut certes un grand jour pour les créateurs de Batiweb.com mais un évènement fort discret pour les autres. Le monde du web comptait alors une toute petite poignée de sites, à peine 150 en France. Les grands majors tels Google ou Yahoo n’étaient pas encore conçus et Altavista avait six mois. Le mot toile évoquait plus souvent chez les interlocuteurs le cinéma ou les musées que les nouvelles technologies de l’information. Mais les vrais précurseurs ont dans le sang les gènes des croisés, et ce ne sont donc pas ces quelques funestes détails qui à l’époque, pouvaient les arrêter.

Il faudra cependant encore deux ans, à nos deux créateurs pour sentir vibrer la justesse de leur choix en créant et protégeant en juillet 1998 la recherche par ouvrages assistée par dessins. En 1999, Internet fait une entrée remarquée dans le monde des affaires. En 2000, alors que la bulle euphorique des start-up enfle dans toutes les têtes, nos deux pionniers ont déjà pris une sérieuse avance. Sur Batiweb.com, des centaines de milliers d’informations, d’adresses, de références sont délivrées chaque jour à des milliers d’internautes, cadres d’entreprise, architectes, artisans et professionnels de tous ordres. Ces derniers seront 140.000 en 1999 et 180.000 en 2001. Cette croissance ne connaîtra pas de répit. La jeune entreprise fait alors un passage au sein d’un grand groupe avant de revenir dans le giron de ses créateurs. Le site s’étoffe et prend déjà la place qu’il occupe aujourd’hui, celle d’un outil essentiel pour les professionnels de la construction.



Une courbe de croissance inflexible



En 2002, on a compté 250.000 lecteurs différents à se nourrir des informations du portail. Quant à la newsletter bimensuelle du site, les 65.000 lecteurs abonnés et fidèles donnent chaque jour à sa courbe de fréquentation une verticalité vertigineuse qui fait pâlir d’envie les grands de l’information. Autant de chiffres que Daniel Giudice et Anne Imbert ont cependant voulu crédibles. Ils ont ainsi conduit Batiweb.com à être le premier site du BTP dont les résultats sont en permanence soumis au contrôle et à une certification de l’OJD. Là aussi, nos créateurs ont été les premiers. Avec 55.000 produits référencés, 3.500 rubriques différentes et 6.500 industriels en lien URL, Batiweb.com offre aujourd’hui un positionnement unique dans sa spécialité. Cent fois copié mais jamais égalé, sa reconnaissance est acquise par toute la profession. Et si au bout de huit ans le site a acquis l’âge de raison, ses animateurs sont toujours possédés de l’enthousiasme débordant des jeunes années de sa naissance. C’est d’ailleurs peut-être là que réside le vrai secret du succès de Batiweb.com. Happy birthday Bati…

Redacteur