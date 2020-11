Nos articles vous amusent parfois, vous énervent ou vous interpellent ? Ils sont écrits dans un seul but; celui de vous informer, mais toujours sur un ton différent. Depuis juin 2000, nous nous efforçons de vous prendre une seule Minute de votre temps pour le faire. Cette Minute dédiée à l’information BTP a été mensuelle, puis hebdomadaire et aujourd’hui, à la demande du plus grand nombre, elle devient quotidienne.

Nous allons désormais vous envoyer tous les jours et à 80.000 abonnés, notre Minute détente, tout en vous laissant la possibilité de choisir un mode hebdomadaire.

Parce que le langage d'information d'un websine se doit d'être proche d'un message radio ; chaque jour, ce ne seront que 4 à 5 articles qui vous seront proposés à la lecture. Une Minute quotidienne pour de l'information signifie plus d'éléments sur les grandes rubriques que vous connaissez déjà et que vous plébiscitez, ainsi que l'arrivée de nouveaux thèmes.

Ainsi "Rêves d'architectes" ou "Projets et grands chantiers" seront toujours mis en avant et généralement à la Une. Il y aura aussi plus d'articles de fond sur des sujets d'actualité, et bien sûr plus de "Nouveaux produits". Dans cette rubrique le "en savoir plus" vous emmènera directement sur le site de l'industriel. Des "hommes et de la E-attitude" continu également à raison d'un article par mois.

Deux nouvelles rubriques font leur apparition : "Vie des sociétés" et le "clin d'œil de la semaine".

La "Vie des sociétés" reprend les communiqués de presse des entreprises et des industriels, généralement des résultats, des nominations, des nouvelles usines. Cette rubrique se veut le reflet de l'informations "entreprise" qui nous arrive tous les jours directement à la rédaction.

Le "clin d'œil de la semaine" se veut insolite, parfois drôle ou polémique. C'est un espace sur lequel nous vous ferons volontiers intervenir, pour autant que le sujet s'y prête.

Les industriels pourront mettre en avant un produit ou un service à travers le "Flash produit". Un petit plus: par un clic, vous pourrez ainsi le prescrire et envoyer à un de vos contacts une e-card, contenant l'ensemble des éléments mis en avant.

De plus, pour que vous soyez le mieux informé, une rubrique "dernières dépêches AFP" a été créée. Cette rubrique alimentée par l'Agence France Presse, et regroupant l'ensemble des événements arrivant du Monde entier, sera mise à jour quasiment en temps réel. Cette semaine par exemple, vous pouvez y lire les réactions au Plan BORLOO, mais aussi les résultats du prix de l'immobilier à Paris ou à Tokyo (au cas où l'envie d'y investir vos nouveaux bureaux seraient de premières importances).