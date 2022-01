Kompozite, ou le nouveau moteur de recherche des matériaux Vie pratique | 18.01.22

Ce mardi 18 janvier, la start-up Kompozite, récemment labellisée GreenTech Innovation, lançait officiellement sa plateforme d’aide à la décision pour la conception de bâtiments bas-carbone. À l’aide de trois fonctionnalités, la solution permet à ses utilisateurs de respecter la nouvelle réglementation Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), et plus concrètement, les aide à choisir les matériaux et les procédés bas-carbone les plus adaptés à leurs projets. Présentation.

Depuis le 1er janvier 2022, le secteur de la construction doit respecter les nouvelles normes imposées par la Réglementation Environnementale (RE2020), et les objectifs de neutralité carbone. Kompozite est une jeune pousse de Station F (Paris 13ème), qui a pour ambition de permettre aux constructeurs de réaliser un projet conforme à ces nouvelles réglementations. Ce mardi 18 janvier, les équipes de Kompozite, dirigées par les fondateurs Damien Cuny (CEO) et Boris Gusarov (CTO), ont officiellement annoncé son lancement. Le directeur général explique avoir développé « une plateforme d'aide à la conception de bâtiment bas-carbone » en partant du postulat que « tous les professionnels doivent être en mesure de se sentir concernés ». Une plateforme digitale en trois temps… Afin de mobiliser tout l'écosystème du secteur de la construction, les fondateurs de la solution Kompozite ont décidé de créer une plateforme d'aide à la décision pour la conception de bâtiments bas carbone, et le marché de la rénovation. La plateforme repose sur trois principaux outils : La matériauthèque : conçue comme un moteur de recherche, cette bibliothèque des matériaux permet dans un premier temps à l’utilisateur de visualiser en quelques clics les procédés qui répondent le mieux aux contraintes du projet. Une fois le procédé trouvé, les professionnels peuvent directement consulter sa fiche produit et retrouver toutes les données (carbone, acoustique, thermique…) dans un format digitalisé. Le mode Projet : cette fonctionnalité permet de concevoir un projet immobilier et de suivre, dans un tableau de bord, les indicateurs de performances qui concernent l’ensemble du bâtiment, notamment exigés par la RE2020. Par ailleurs, Damien Cuny indique que les équipes de Kompozite travaillent actuellement sur l’intégration du RSET et la génération du RSEE, afin que les utilisateurs de la plateforme puissent déposer un permis de construire. Le générateur de systèmes : « La véritable innovation »,selon Damien Cuny, car cette fonctionnalité permet de regarder l’impact environnemental multi-matériaux, et donc l’impact global du projet. « La plateforme bouleverse totalement les usages. Grâce à Kompozite, nous avons pu affiner nos recherches produits, ce qui nous a fait gagner un temps considérable . En outre, elle nous fait découvrir de nouveaux matériaux à utiliser. C’est une très belle expérience ! », témoigne Jennifer Carré, architecte chez Février Carré. Du côté des fabricants, l’intégration de nouveaux matériaux à la base de données est gratuite et sans limite, à condition que « la famille du procédé soit disponible sur la plateforme », précise Damien Cuny. … et pour tous les budgets Proposée sous forme d'abonnement avec un prélèvement mensuel et par utilisateur, la solution Kompozite laisse néanmoins l’opportunité à l’utilisateur de créer un compte gratuitement. En effet, l’abonnement Basique est gratuit, et permet aux professionnels qui le souhaitent, de consulter la Matériauthèque et d'accéder aux données carbone des procédés. De son côté, l’abonnement Essentiel, proposé à 79 € HT, permet d’activer les filtres de recherche des procédés de construction, de créer un nouveau projet par mois, ou même de visualiser l’analyse de son cycle de vie (ACV). Enfin, l'abonnement Premium (149 € HT) offre de plus amples avantages. Il met notamment à disposition des utilisateurs la possibilité de créer 100 projets par mois, d'importer des produits et leurs métrés dans un projet, mais également de générer de manière illimitée des solutions constructives. Pour rappel, il y a quelques jours, ses fondateurs avaient annoncé avoir levé 1,4 million d'euros auprès d'investisseurs historiques et de trois fonds d'investissements (Citizen Capital, Alliance for Impact et Fondamental) afin d'accélérer son développement. « On a pour ambition de se développer en Europe puis à l’international, bien que nous nous concentrions, pour le moment, sur le marché français », précise Damien Cuny. Marie Gérald Photo de Une : ©Kompozite

