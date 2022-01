Formation : la Velux Academy propose des tutoriels à la demande

Acteur majeur de la fabrication des fenêtres de toit, Velux lance la Velux Academy, une nouvelle plateforme de formation intuitive qui propose aux professionnels des contenus numériques, facile d’accès. L’objectif ? Aider les acteurs du secteur à chaque étape de leur parcours.

Afin d’accompagner toujours plus les professionnels, Velux, le spécialiste de la fenêtre de toit, annonce le lancement de la Velux Academy. Cette plateforme de formation propose des vidéos à la demande sur différentes étapes thématiques, ouvertes à tous les visiteurs. Le but étant d’accompagner les utilisateurs et les communautés d’étudiants et de professionnels dans leurs parcours.

La Velux Academy, qui répond à une demande croissante des professionnels, dispose de contenus numériques faciles d’accès et disponibles à tout moment, en proposant des parcours et des vidéos à la demande. L’utilisateur peut ainsi obtenir une réponse précise pour un chantier avec des tutoriels spécifiques.

Se former en trois rubriques

Régulièrement mise à jour, l'Academy s'articule autour de 3 rubriques principales. Concevoir est la première rubrique du site, qui propose une grande variété de vidéos, de conseils et de formations sur des sujets tels que la conception de maisons saines, les économies d'énergie, la ventilation, ou encore l’éclairage naturel. La mission principale de cette rubrique est de « développer l’expertise » des professionnels, souligne Velux.

La rubrique Conseiller propose des tutos autour de l’utilisation des solutions proposées par Velux afin que « les partenaires puissent être plus à l’aise pour conseiller le client final ». Enfin, la troisième et dernière rubrique Installer fournit des informations pratiques sur l’installation et la mise en œuvre des produits. Adaptée à chaque cible, l'Academy dédie ses contenus aussi bien aux architectes et maîtres d’œuvre, qu’aux distributeurs, artisans et installateurs. Les professionnels qui le souhaitent peuvent également s’inscrire à la Velux Academy pour accéder à un contenu premium.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Velux