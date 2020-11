L'amiante, mise au jour dans la Tour Montparnasse à Paris, a largement fait parlé de lui depuis son interdiction en 1996. Très bon isolant, résistant au feu, présenté comme un matériau miracle, il a été massivement utilisé dans la construction et de nombreux secteurs de l'industrie jusqu'aux années 1990 .

Les cristaux de ce minéral étaient tissés en fibres, incorporées dans des matériaux comme le ciment. Mais c'est lorsque ces matériaux se délitent, que les cristaux risquent d'être inhalés.

Les plus gros consommateurs d'amiante ont été le bâtiment et les industries lourdes, mais ce minéral s'est retrouvé également dans des milliers d'objets de la vie quotidienne (joints, grille-pain, plaquettes de frein...).

Les métiers à risques sont notamment les travailleurs des chantiers navals, marins, cheminots, métallos, dockers, mineurs, mécaniciens automobiles et garagistes, plombiers, électriciens et charpentiers ...

- L'amiante, un risque sanitaire important :

Elle cause quelque 3.000 décès par an en France et pourrait faire 100.000 morts d'ici 2025, selon les prévisions les plus pessimistes de santé publique.

Les effets néfastes de son inhalation (fibroses pulmonaires, asbestoses) sont connus depuis le début du siècle dernier et son caractère cancérigène depuis les années 50.

Les cancers qu'elle provoque (poumon et plèvre essentiellement) se manifestent en général longtemps après l'exposition, jusqu'à 30 à 40 ans après. Le risque de cancer du poumon est multiplié par deux par l'amiante, selon un spécialiste, le Pr Marcel Golberg.

- Le désamiantage, une procédure complexe et coûteuse :

Le processus de désamiantage d'une zone telle que le campus de Jussieu à Paris se fait en plusieurs étapes et nécessite des mesures de sécurité comparables aux installations nucléaires.

Il s'agit d'abord de déménager et dépoussiérer les matériels présents dans les locaux, de retirer portes et cloisons et de confiner la zone. Il faut ensuite déposer les faux plafonds ou les placards techniques afin d'accéder à l'amiante, enlevé à la main après avoir été humidifié pour éviter les émissions de poussières.

Les opérateurs portent une combinaison spéciale, un masque, proche d'un scaphandre, dans lequel ils respirent de l'air artificiel traité et contrôlé régulièrement.

Pour une barre du campus de Jussieu, soit entre 500 et 900 m2, 80 tonnes d'amiante sont évacuées, ainsi que 80 t de déchets ayant été en contact avec l'amiante et autant de déchets courants. Tous seront lavés, et certains devront être retraités.

Selon le Journal du Dimanche du 13 mars, l'opération de désamiantage de la Tour Montparnasse est "évaluée à près de 4 millions d'euros par étage".