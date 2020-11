Comment bien recruter quand on est le patron d’une PME du BTP. Dans la vie d’homme orchestre de ces dirigeants, le recrutement est sans doute la tâche la plus délicate et celle à laquelle ils sont le plus mal formés. Pour les aider l’Aref BTP de Bourgogne vient d’éditer un CD Rom, à la fois mode d’emploi et vade-mecum du bon recruteur.

Aujourd’hui, peu de PME peuvent s’offrir les services d’une direction des ressources humaines. Pourtant, de toutes les composantes administratives de l’entreprise, le choix et la gestion des hommes est sans doute la plus délicate et la plus utile des tâches. Faute de pouvoir former tous les dirigeants à la fonction du recrutement, l’AREF du BTP de Bourgogne et Franche Comté leur propose désormais un guide très complet sous la forme d’un CD Rom.

L’exercice commence par l’élaboration d’une stratégie de recrutement et de recherche du candidat idéal. La première de ses quatre étapes met en exergue la procédure de définition des compétences requises. Elle pose également celle des paramètres d’une bonne intégration du collaborateur dans l’entreprise. En effet, rien ne sert de trouver le bon candidat si l’entreprise ne lui offre aucune des conditions susceptibles de l’intéresser ou de le fidéliser.

Le document électronique aborde ensuite en détail la méthode du recrutement. Il décline en particulier une série de conseils, de méthodes pratiques et de précautions pour la préparation et le bon déroulement de la sélection puis de l’entretien d’embauche. Là aussi, la méthode applique le principe de la réciprocité. Si le candidat doit savoir se découvrir, l’entreprise doit également lui être décrite. Les auteurs abordent également sans fausse pudeur le chapitre des critères de rémunération et d’environnement social.

Toutes les étapes du recrutement sont ainsi abordées, jusqu’aux conditions de démarrage du candidat nouvellement embauché. Enfin, en guise de bonus, le CD Rom étend sa présentation au tutorat et à la formation continue. Il délivre dans ce domaine de précieuses indications sur la meilleure façon de tester et de choisir la bonne formation parmi les offres pléthoriques qui sont constamment proposées aux entreprises.

Le CD Rom de l’AREF Bourgogne Franche-Comté est actuellement testé dans une cinquantaine d’entreprises au sein de cinq régions. Ses concepteurs confessent l’avoir réalisé face à l’imminence du problème posé par les départs massifs vers la retraite de la génération du baby boom. Face également à la désaffection des candidats dans le secteur du BTP. Enfin, si cet assistant ne résout pas toutes les difficultés auxquelles les entrepreneurs doivent faire face en matière de recrutement, ses auteurs espèrent néanmoins que leur outil permettra de limiter les «fausses routes» et les échecs qui dans ce domaine sont, des deux côtés, toujours très mal vécus.

Une fois que seront intégrées les modifications de la période test, le CD rom sera disponible auprès des délégations de l’AREF Bourgogne Franche-Comté. Il sera ensuite accessible dans les Aref de toutes les régions. Un seul regret, peut-être provisoire, est qu’il n’est pas prévu que cet outil, pourtant si utile, soit disponible au sein de toutes les institutions professionnelles, tel que les Chambres de commerce, les Chambres des métiers, l’ANPE, l’APEC ou encore les Fédérations.