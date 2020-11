L’Union Européenne soutient actuellement un programme qui vise à consolider, de façon durable, la gestion des forêts et à promouvoir les activités artisanales et industrielles liées à la construction en bois. Ce programme intitulé Interreg III B ENO- Proholz-probois- concerne l’Euro-région formée par la Lorraine , le Grand Duché du Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Wallonie. C’est dans ce cadre que Bois & Habitat organisera prochainement une série de colloques professionnels.

Le premier intitulé « Regards croisés, le bois dans la construction pour un développement durable » aura lieu à Namur, Belgique, le samedi 23 octobre prochain.

· Il introduira la thématique de l’habitat durable et développera, au travers d’interventions de professionnels de chaque région sur le thème de l’urbanisme et de la promotion de la construction en bois .

· Il proposera également une analyse et une comparaison au niveau architectural : des bureaux d’architecture issus des diverses régions présenteront leurs réalisations et projets ainsi que leur vision générale de la construction bois.

Ces colloques, qui seront organisés jusqu'en 2007, s'adressent à un public de professionnels (architectes, professionnels du bois et de la construction, mandataires publics, leaders d'opinion, décideurs ). Ils confronteront les différents aspects et problèmes liés à l'habitat durable en général et à la construction en bois en particulier.

Afin d'atteindre l'objectif principal, à savoir une mise en évidence et une bonne compréhension des différences et ressemblances entre les territoires concernés par cette action, chaque colloque accueillera des intervenants de chaque région partenaire. Les liens entre les professionnels du secteur dans les différents pays pourront ainsi être renforcés et analysés.

Chaque colloque sera lié à une problématique spécifique et se déroulera le temps d'une journée.

Ce premier colloque introduira la thématique de l'habitat durable et développera, au travers d'interventions et de réponses concrètes, le thème de l'urbanisme et de la promotion de la construction en bois.

Quelle est la " politique " des régions vis-à-vis de la construction en bois ? Qu'en est-il de l'engagement des pouvoirs publics vis-à-vis de sa promotion et du lien avec la gestion durable des forêts ? Quelles sont les actions concrètes entreprises ou en chantier ? Quel est l'intérêt porté à la construction bois en général dans les différentes régions ?...Autant de questions qui seront développées par les responsables du secteur.

En vue d'une bonne compréhension, d'une analyse et d'une comparaison au niveau architectural, des bureaux d'architecture lorrains, luxembourgeois et wallons présenteront leurs réalisations et projets ainsi que leur vision générale de la construction bois dans leur région. Des projets réalisés en Rhénanie-Palatinat viendront compléter ce tour d'horizon.



9.30 - 9.45 accueil des participants

Etienne Bertrand, Secrétaire général de Bois et Habitat

9.45 - 10.30 PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Dr. Jean-Luc Sandoz, Directeur du groupe d'ingénieurie CBS (Fr) et CBT (CH), Expert structure bois, Professeur (EPF Lausanne, ENSTIB Epinal, CHEB Paris)

Après une introduction à la thématique de l'habitat durable, le Dr Sandoz reviendra sur l'intérêt du matériau bois comme réponse au développement durable et sur la forêt, comme moteur de celui-ci.

10.30 - 12.00 URBANISME ET PROMOTION

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Alex Simonis, architecte au Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du Grand-Duché de Luxembourg



POUR LA LORRAINE (F)

André Scheer, Secrétaire Général du Groupe Interprofessionnel de Promotion de l'Economie du Bois en LORraine

Philippe Blerot, Inspecteur Général au Ministère de la Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement et Luc Marechal, Directeur au Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine

Les intervenants présenteront le point de vue de chaque région vis-à-vis de la construction en bois. Ils parleront de l'engagement des pouvoirs publics et des systèmes mis en place quant à la promotion du matériau bois et donc du développement des forêts, dans le respect de l'intégration urbanistique.

12.00 - 12.30 débat

12.30 - 14.00 lunch

14.00 - 16.00 L'ARCHITECTURE BOIS COMPARÉE

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Edmond Decker, architecte - bureau d'architecture A+U

Alain Cartignies, architecte

Hannsjoerg Pohlmeyer, Oberforstrat - Diplom Forstwirt - Directeur du Forstamt Ahrweiler, Landesforsten Rheinland-Pfalz

Norbert Nelles, architecte - bureau d'architecture ARTAU, Directeur de l'Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc Liège et Luc Dutilleux, architecte - bureau d'architecture ARTAU

Le dynamisme de la construction en bois dans chacune des régions sera illustré par la présentation de réalisations exemplaires, et ceci, par des architectes et ingénieurs choisis, sensibles à ce mode constructif.

16.00 - 16.30 questions, réflexions

L'accès au colloque est libre de droit d'entrée et réservé aux professionnels / inscription obligatoire

lieu : auditoire IESN, rue Joseph Calozet, 19 5000 Namur / Belgique.

info : Bois et Habitat asbl - Anne-Catherine Berckmans

70 rue du Fraignat 1325 Chaumont-Gistoux -T +32(0) 10 68 91 25 ¦ F +32(0) 10 68 96 94 -info@bois-habitat.com -www.bois-habitat.com