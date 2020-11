La route est, en France, une grande star. Elle mobilise de gros budgets, irrigue l’économie du territoire et emploie des milliers d’hommes. Elle mérite bien, pour le moins, un congrès spécifique. Interoute, son grand rendez-vous aura lieu en septembre 2004 à Montpellier.

Interoute, le congrès 2004 des hommes de la route, aura lieu du 29 septembre au 1er octobre prochain à Montpellier. L’événement s’annonce déjà pour ses organisateurs comme une réussite. En effet, leur ambition première portait sur la présence de cinquante exposants mais en avril, dès l’annonce de la manifestation, ils ont reçu en quelques jours plus de deux cents réservations. Il faut dire que le programme annoncé à de quoi satisfaire les professionnels. L’exposition, installé sur 20 000 m2 mobilisera quatre bâtiments dont chacun sera consacré à des spécialités différentes.

De l’entretien à la construction, de la signalisation aux services ou de l’étude à la maintenance, le salon présentera un panorama détaillé de tous les métiers de la route. En marge, des rencontres avec les exposants, les visiteurs pourront participer à un programme très complet d’une trentaine de conférences et de tables rondes sur une vingtaine de thématiques. Ces dernières aborderont toutes les facettes du secteur, de la réglementation aux matériels de voirie, aux services émergeants ou encore l’ingénierie. Les entreprises pourront également rencontrer un grand nombre de décisionnaires territoriaux et de maîtres d’ouvrage publics, notamment ceux du Ministère de l’Equipement et des collectivités territoriales. Côté entreprises les acteurs français auront également l’occasion de croiser de nombreux fournisseurs étrangers.

Des pôles d’animation viendront également ponctuer la manifestation. L’un d’entre eux a notamment trait à l’entretien des dépendances routières. Il est organisé autour d’un Centre de documentation et d’information (CDI) auquel le syndicat des Acoroutistes (Snacc) celui de l’engazonnement par projection (Sneep) et l’AAP (association des applicateurs de produits phytosanitaire) participent. Un autre de ces pôles sera dédié à un aspect en pleine effervescence, celui des technologies de l’information géographique. L’univers des matériaux sera également en vedette. Le congrès abordera en effet largement la problématique née des ressources en granulat et du recyclage des déchets routiers.

Interoute se positionne d’emblée sur le terrain des rencontres internationales. De nombreuses délégations étrangères, venues d’Europe, du pourtour méditerranéen ou encore de l’Inde, ont d’ores et déjà annoncé leur participation. Les travaux respectifs des spécialistes de ces différents pays; notamment ceux d’Espagne du Portugal ou encore de l’ Italie, feront l’objet de présentations et de rapprochements. Outre le gratin des acteurs de l’univers des réseaux routiers, le congrès devrait réunir à Montpellier plus de deux mille congressistes et cinq mille visiteurs. A n’en pas douter, si l’on est aussi un acteur de cet univers, Interoute 2004 est sans aucun doute le rendez-vous qu’il ne faut pas manquer cette année.