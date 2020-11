Entre leurs interventions environnementales et leurs efforts dans l’amélioration de la santé et des conditions de travail des professionnels, les cimentiers s’inscrivent au tableau d’honneur des entreprises citoyennes

S’il arrive quelques fois que les grandes entreprises profitent de leur taille ou de leur prépondérance sur un marché pour s’exonérer de leurs obligations, d’autres y trouvent a contrario les moyens de jouer pleinement un rôle citoyen. C’est le cas des entreprises de l’industrie cimentière française. Une famille de peu de membres ( cinq sociétés se partagent le marché français du ciment) mais dont les actions sont souvent aussi discrètes qu’exemplaires. Ainsi, non contents d’avoir parfaitement résolu dans leurs usines les problèmes posés par les rejets de Co2, les cimentiers sont aujourd’hui devenus des recycleurs sans lesquels le pays connaîtrait bien des difficultés. Qui sait en effet que leurs fours brûlent depuis 1997 les stocks colossaux de farines animales interdites ? Ce sont ainsi plus de 365 000 tonnes de farine (d’où sont exclues les farines suspectées d’être contaminées par l’ESB) qui ont été éliminées en 2002. Mieux encore, c’est aussi en milliers voir millions de tonnes que sont également recyclés ou éliminés dans ces installations des déchets aussi courant que problématiques comme les huiles usagées, les pneumatiques ou encore les résidus de solvant ou de peinture. Un travail rendu possible par la mise au point et le respect des procédures draconiennes auxquels adhèrent aujourd’hui les industriels français du ciment. Une contribution qui se compte chaque année en milliard d’euros d’économie pour les contribuables et en millions de tonnes d’équivalent pétrole. Mais, la lutte contre l’effet de serre, l’élimination des déchets ou les économies d’énergies fossiles ne sont pas les seuls terrains sur lesquels excellent les cimentiers. Grands dévoreurs de calcaire et d’argile, ceux-ci gèrent également l’exploitation des carrières, n’en déplaise aux tenants d’une écologie fondamentaliste, dans une démarche permanente de préservation en matière d’aménagement et d’environnement.



La santé au rang de priorité

Les cimentiers ont compris depuis fort longtemps que la qualité d’un métier et de ses réalisations passe inéluctablement par la santé et le confort de ses acteurs. Ainsi, non contents de veiller à ce que leurs collaborateurs bénéficient en permanence de bonnes conditions de travail, les industriels du ciment s’investissent depuis plus de deux ans dans des initiatives de grande envergure visant à améliorer en profondeur le quotidien des maçons. Cette démarche s’est concrétisée en 2001/ 2002 par l’abandon du sac standard de ciment de 50 kg au profit de celui de 35 kg Une véritable révolution dans un secteur ou les lombalgies et les maux de dos constituaient depuis toujours le lieu commun de tous les professionnels. Forts du succès de cette dynamique, les cimentiers, réunis au sein du Syndicat Français de l’Industrie Cimentière, s’attaquent désormais à la préservation du premier outil du maçon : ses mains.

En effet, bien que le ciment soit loin d’être un produit d’une très grande dangerosité, son contact répété avec la peau ou les yeux peut conduire à des brûlures et des lésions allergiques que des précautions simples, mais indispensables, peuvent éviter. C’est donc pour éradiquer les 200 cas par an de ce type d’accident (ils étaient 2000 voici 20 ans) que les cimentiers ont élaboré une charte qui vient d’être signée par les fédérations professionnelles du BTP et du négoce. Cette charte ouvre la voie à la définition des meilleurs matériels de protection et à une large information à destination des maçons. Une campagne qui devrait rapidement marquer la disparition, même s’ils sont devenus rares, de ces artisans dont les mains sont profondément dégradées par l’absence de toute précaution. Le danger venant d’ailleurs, moins lors de la réalisation des gros travaux, que des étapes de finition durant lesquelles les maçons consciencieux écartent leurs gants pour agir plus librement. Sans attendre le retour de cette initiative, les cimentiers révèlent déjà la nature de leur prochaine étape en matière de santé : la mise au point de la tenue idéale du maçon. Entre réformes et campagnes, les industriels de la filière ciment s’impliquent donc aujourd’hui avec force et volonté dans une démarche citoyenne à long terme qui va bien au-delà des simples effets d’annonce ou des concessions faites à « l’air du temps »...

