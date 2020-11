Luxembourg est la capitale européenne la plus chère sur le marché de l'immobilier avec un prix moyen d'achat de 470.000 euros, détrônant Londres reléguée cette année à la cinquième place, selon une enquête publiée par le réseau d'agences Era Immobilier.

Berne occupe la deuxième place de ce palmarès (421.000 euros), suivie de Madrid (408.120 euros) et Dublin (330.000 euros). Paris n'arrive qu'en huitième position avec un achat moyen de logement à 261.180 euros, selon cette étude.

A l'inverse, Bruxelles est la capitale la moins chère (182.211 euros) détrônant de peu Athènes (192.000 euros).

"La flambée des prix devrait se calmer d'ici la fin 2005 sauf en Espagne, qui attend encore une forte augmentation des prix", souligne Era Immobilier, qui compte 1.250 agences en Europe.

Quant aux taux de crédit, ils devraient remonter dans la plupart des pays européens, "freinant ainsi les investissements", ajoute l'enquête annuelle.

Quelque 65,2% des Européens étaient propriétaires de leur logement en 2004, contre 62% un an plus tôt. Le record du nombre de propriétaires est toujours détenu par l'Espagne avec un taux de 87%, suivi par l'Irlande (81%) et la Belgique (78%).

La Suisse reste, comme en 2003, en dernière position du classement, avec seulement 36,5% de propriétaires. La France, elle, se situe à un niveau nettement plus bas que la moyenne avec 57%, soit 2% de plus qu'un an plus tôt.