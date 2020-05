Alors que la relation entre les acteurs de la construction et leurs clients peut facilement se détériorer par manque de communication, Qualitel Espace Numérique du Logement lance Cléa, une solution digitale qui permet de recenser toutes les informations-clés liées à un projet (propositions commerciales, contrat, plans, photos, rendez-vous etc.) et de les partager.

Qualitel Espace Numérique du Logement annonce le lancement de Cléa, une nouvelle solution digitale qui vise à simplifier la communication entre acteurs de la construction (promoteur, constructeur, architecte, maître d’oeuvre…) et futurs propriétaires, et notamment permettre à ces derniers de mieux suivre l’évolution de leur chantier.

Ce n’est pas toujours facile pour les acteurs de la construction de communiquer avec leurs clients et de leur donner accès quand ils le souhaitent aux documents et informations-clés. C’est de ce constat qu’est née « Cléa », une plateforme digitale qui permet aux professionnels de renseigner toutes les informations (propositions commerciales, plans, contrat, envoi de photos du chantier, agenda de visite etc.), de les stocker, et de les partager avec leurs clients.

En plus d’améliorer la qualité de la relation avec les clients, Cléa est un outil simple à utiliser pour les professionnels. Il leur permet de créer un espace dédié à chaque projet, et des modèles types de maisons, duplicables et adaptables à d’autres projets, mais aussi de personnaliser la liste des équipements à partir d’une bibliothèque régulièrement mise à jour.

Bientôt une version pour les acteurs du logement collectif

Déjà disponible sur ordinateur, tablette et smartphone depuis ce lundi 18 mai, Cléa sera également adaptée pour les acteurs du logement collectif « dans les tous prochains mois », précise Qualitel. « A l’automne 2020, une version 100 % grand public sera également déployée permettant de créer l’espace de son logement actuel », ajoute l’association.

Pour les particuliers, Cléa permet de suivre facilement l’avancement de leur chantier, et d’accéder à l’ensemble des informations liées au projet. Après la livraison, le service d’accompagnement perdure avec des rappels automatiques concernant l’entretien des équipements (ventilation, chaudière…), des conseils variés autour de la maison (qualité de l’air intérieur, éco-gestes…), et un outil de suivi des consommations d’énergie (conforme à l’article 23 de la RT2012), qui sera disponible d’ici la fin de l’année. De cette façon, les propriétaires peuvent s’approprier le fonctionnement de leur maison et veiller à la pérennité de leur bien.

Concernant le coût, Qualitel annonce 40 euros (HT) par maison, et 25 euros (HT) pour les professionnels engagés dans la certification NF Habitat.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock