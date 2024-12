Les Accompagnateurs Rénov’ créent leur association

Les Accompagnateurs Rénov’, également appelés « MAR », se regroupent et annoncent la création de leur propre association pour défendre leur toute nouvelle fonction. Ils espèrent notamment trouver des adhérents parmi les 800 membres du groupe Facebook « La Communauté des MAR ».

Fin 2023, un groupe Facebook était créé pour regrouper les Accompagnateurs Rénov' et leur permettre d’échanger. Un an plus tard, ce groupe réunissant plus de 800 MAR a donné l’idée à Sebastian Ruiz (architecte et MAR) et Simon Hulin (architecte), de créer une association à but non lucratif et indépendante. Ils sont rejoints par Sary Audeh (ingénieur thermicien) pour constituer le bureau initial de l’association.

Cette dernière a officiellement été créée le 21 novembre dernier sous le nom « La Communauté des MAR ». En deux semaines, elle comptait déjà 60 membres.

Des ressources partagées et des évènements à travers la France

Son objectif : accompagner ces professionnels dans leur activité, identifier les bonnes pratiques, proposer des ressources partagées, des webinaires et formations, mais aussi animer des évènements dans toute la France, au travers de séminaires, tables-rondes et ateliers.

À ce jour, « La Communauté des MAR » a déjà organisé quatre webinaires thématiques sur les étapes de la mission des MAR et les premiers retours d’expérience terrain, mais aussi deux rencontres locales à Toulouse et à Bordeaux.

Prochaine étape : une rencontre nationale à Paris le 16 janvier 2025, puis une rencontre régionale à Nantes le 27 février 2025.

Les membres fondateurs de l’association précisent qu’elle est ouverte aux « sympathisants », tels que les formateurs, conseillers énergie ou autres professionnels liés au secteur de la rénovation énergétique. Ces derniers pourront être tenus informés des initiatives et sollicités ponctuellement pour des actions spécifiques.

Toutefois, « seuls les MAR adhérents auront un rôle actif dans les décisions stratégiques, afin de préserver l’indépendance et la centralité des Accompagnateurs Rénov' au cœur des actions », expliquent-ils.

« Les structures labellisées MAR incarnent l’indépendance et la confiance indispensables à la réussite des projets de rénovation globale. Elles sécurisent le parcours des ménages, quel que soit leur revenu, et garantissent des rénovations performantes. Il est impératif de pérenniser leur financement sur l’ensemble de l’année 2025, pour que tous les ménages puissent, sans distinction, mener à bien leurs projets », conclut Sebastian Ruiz, président de l’association.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock