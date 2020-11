Dans le cadre des commémorations du 60ème anniversaire du débarquement des alliés en Normandie, le CAUE de la Manche s’associe aux Rencontres internationales de Saint-Lô sur le thème « Villes reconstruites, villes en devenir ». Ces journées sont organisées par l’association Urbanités les 29 et 30 septembre et les 1er et 2 octobre 2004.

Le CAUE de la Manche qui a participé au comité de pilotage de ces rencontres animera le vendredi 1er octobre à 14h30 une table ronde sur le thème de la ville et du projet urbain : « Quelle ville pour demain ? » Cette table ronde rassemblera élus, professionnels de l’aménagement urbain et représentants associatifs pour débattre sur l’essence et la forme de la ville de demain, la prise en compte du développement durable dans la ville, notamment au travers d’expériences de démocratie participative et de projets urbains respectueux de l’environnement et soucieux de l’épanouissement de chacun.

Le CAUE de la Manche animera également des visites guidées de la ville, les mercredi 29 septembre et vendredi 1er octobre. Un architecte du CAUE proposera un parcours à la découverte de l’architecture et de l’urbanisme de la reconstruction saint-loise, entre classicisme et modernité, ville-rue et cité-jardin.

Les 87 CAUE, Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, sont des organismes départementaux exerçant une mission de service public, dans un cadre associatif. Leur rôle est d’informer et de sensibiliser, pour développer la culture et la pédagogie, à la qualité de l’architecture et à la préservation de l’environnement.

Ils apportent un conseil gratuit aux particuliers, que ce soit sur le choix d’un terrain, sur un projet de construction ou d’amélioration de leur habitat. Ils conseillent les collectivités territoriales dans leurs choix en matière d’urbanisme et de développement. Enfin, ils proposent des formations aux élus, aux enseignants et aux professionnels du cadre bâti.

Renseignements et inscriptions : Aude Florention T/ 02 33 77 20 77