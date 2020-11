La 11e édition d’A.P.S. , salon d’affaires spécialisé lutte contre la Malveillance et Lutte contre l’Incendie se tiendra les 23, 24 et 25 septembre prochains dans le hall 8 de Paris-Expo, Porte de Versailles

La 11e édition d’ APS se tiendra les 23, 24 et 25 septembre prochains dans le hall 8 de Paris-Expo, Porte de Versailles.Ce salon d’affaires très spécialisé est dédié à la sécurité. Il accueillera sur 3000 m², 130 professionnels exposants : fabricants, distributeurs d’équipements de sécurité et prestataires de service qui proposent des solutions de lutte contre la malveillance (systèmes d’alarme, contrôle d’accès et biométrie, vidéosurveillance, réseaux….) et de lutte contre le feu (systèmes d’extinction fixe ou mobile, détection, désenfumage…)Une centaine d’exposants prêts à accueillir 3500 visiteurs aux profils variés :d’une part, tous les professionnels de la distribution, de l’installation et du conseil : les professionnels spécialisés de la sécurité (distributeurs feu et malveillance, revendeurs, cabinets de conseils et d’audit sécurité, installateurs…) et « professionnels non spécialisés » (électriciens, distributeurs d’équipements électriques, serruriers…) :Et d’autre part, les prescripteurs (tous ceux qui interviennent dans la préconisation de solutions, comme les architectes ou les bureaux d’études) ainsi que les utilisateurs (les responsables d’entreprises de tous secteurs, collectivités, administrations qui participent à la recommandation où à l’achat de solutions de sécurité mises en œuvre dans leur société).A.P.S. est également un salon d’information puisqu’un programme de 30 ateliers et conférences en accès libre et gratuit animé par des experts, exposants et partenaires du salonToutes les informations sur le site http://www.salon-aps.com ou contactez Juliette Bonk par email : juliette_bonk@reedexpo.fr ou +33 (0)1 47 56 24 98