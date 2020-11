Co-organisée par le Sénat et l'Essec, en partenariat avec Ernst & Young, la cérémonie de remise des prix de Tremplin Entreprises 2004 s'est tenue au Sénat, début juillet 2004. Sur 268 candidats présents dans la compétition, 32 ont été retenus pour présenter leur projet. Bilan et palmarès d'un concours qui permet aux jeunes entrepreneurs de se faire connaître et de lever jusqu'à 5 millions d’euros de capitaux.

Parmi les 32 lauréats de l'édition 2004 du Tremplin Entreprises, neuf projets ont été sélectionnés dans la catégorie Sciences de la vie, onze en Technologies de l’information et de la communication (TIC), et douze en Sciences de l’ingénieur. Les organisateurs s'accordent pour décréter que le niveau de cette année a atteint un degré d'excellence encore jamais égalé. En effet le comité a sélectionné plus de candidats que prévu pour l'oral et a décerné des prix à trente deux lauréats contre trente habituellement.

Un communiqué des organisateurs explique que : "Les entrepreneurs sélectionnés pour cette édition sont originaires à 44% d’Ile-de-France. Ils cherchent à lever de 150 000 à 5 millions d’euros de capitaux, avec une moyenne de 1,6 millions d’euros".

Les entreprises suivantes se sont vues remettre un Grand Prix. Itexis, dans la catégorie TIC, a été primé pour son logiciel permettant d'anticiper le comportement d'une chaîne applicative avant son déploiement et de prévoir les pannes probables.

Dans la catégorie Sciences de la Vie, c'est Natural Implant qui a été récompensé pour son implant dentaire pour le remplacement de dents perdues relié au maxillaires par une connexion identique aux dents naturelles.

Dans la catégorie Sciences de l'Ingénieur, Prooftag a reçu un prix pour ses solutions de lutte contre la falsification des documents et la contrefaçon des produits. Enfin, le prix spécial "Jacques et Françoise Douce" a été remis à Climpact qui propose des historiques et des prévisions d'indices marché. Les indices "Climdex" permettent de quantifier l'impact économique des aléas climatiques sur l'activité passée d'une entreprise ou d'un marché et d'apporter une aide à la décision par la prévention des conséquences des aléas futurs.

Depuis le lancement de la première édition de Tremplin Entreprise en 1999, 43 % des lauréats ont levé des fonds et 78 % poursuivent leur activité.