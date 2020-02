Associer son nom et son activité à une école est, pour une entreprise, un moyen utile et valorisant pour se faire connaître comme pour tisser des liens avec le vivier des jeunes diplômés

Tombé en désuétude dans les années soixante, le parrainage des écoles et des promotions d’étudiants par les entreprises fait son retour en force. Les entreprises se sont en effet longtemps plaintes d’une coupure entre elles et le vivier des jeunes. Le parrainage vient désormais rattraper cette lacune. Ce rapprochement se développe aujourd'hui sous de multiples formes. Ceux-ci dépassent largement le simple versement à une école de la taxe d'apprentissage. La forme la plus aboutie consiste en effet à accepter de suivre et de parrainer un ou plusieurs élèves d'une promotion donnée. Ce parrainage se traduit par un suivi régulier des travaux des élèves, chacun de ceux-ci ayant de préférence un interlocuteur personnel au sein de l'entreprise.



Passion commune

Les élèves ont ainsi l'occasion de confronter tout au long de l'année leurs acquis avec le point de vue et l'expérience des professionnels en activité. Les périodes de stages sont de facto effectuées dans l'entreprise. Plus que de simples stagiaires, les élèves deviennent peu à peu de véritables acteurs de l'entreprise échangeant avec ses membres. L'entreprise apporte également sont concours au évènements qui marquent la vie de l'école au travers notamment de sa participation aux forums et aux jurys. Les élèves sont également invités au long de l'année à visiter les chantiers. Une occasion permanente pour les membres de l'entreprise de faire partager aux jeunes la découverte et la passion de leurs métiers. Certaines entreprises donnent également, par un juste retour des choses, leur nom aux promotions. Le bénéfice de cette collaboration est loin d'être unilatéral. En effet, si l'école et l'entreprise profitent largement de ce rapprochement, l'entreprise bénéficie pour sa part d'une présence au sein du vivier d'où viendront ses futurs salariés.



Echanges de bonne volonté

Un avantage qui, dans une période ou la pénurie se fait douloureusement sentir, est loin d'être négligeable. Outre cet accès, l'entreprise fortifie sa notoriété et sa présence au plan local. Une forme de communication utile et valorisante qu'aucun plan de communication ne pourra jamais égaler. En interne, si cette présence mobilise un peu les salariés, elle forme en revanche pour eux un facteur de cohésion. Les responsabilités envers des jeunes souvent motivés sont ainsi généralement assumées avec plaisir. Contrairement à une idée reçue, même les PME peuvent réaliser cette association. La plupart des écoles secondaires techniques, des IUT et bien sûr des grandes écoles sont ouvertes à des rapprochements de ce type. Un système ou chacun, de la PME aux grandes structures trouve son compte ou sa place. Pour intégrer ce type de parrainage il suffit en principe de prendre contact avec les écoles locales.

