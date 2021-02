20-20 est une entreprise possédant une solide expérience dans la conception et le développement de logiciels de design et de vente assisté. Ils permettent de combler les exigences des designers d’intérieur dans les bâtiments et les résidences.



2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Pour mieux vous servir les produits 2020 sont adaptés aux besoins régionaux des marchés que nous desservons.

Produits :

2020 CAM transforme vos dessins 2D et 3D en programmes CNC. Celui-ci s’adapte à la configuration de la machine, ce qui permet au post-processeur de créer des programmes exploitant les caractéristiques de chaque machine afin d’assembler tous vos éléments.

2020 CAD est un outil informatique dédié aux agenceurs, aux cuisinistes et aux industriels de l’ameublement. Il permet d’aménager une réalisation en images de synthèse des plans de votre projet. Son atout étant de réaliser à moindre coût et dans un délai très bref plusieurs variantent d’un même projet. Il permet ainsi de bénéficier d’une plus grande liberté de création et de modification.

Des formations sont disponibles afin de rentabiliser vos investissements. Déplacez-vous en classe ou suivez leurs cours en ligne animés par un formateur spécialisé. De plus, ils ont mis en place un soutien technique qui est à votre disposition afin de vous aider et de vous permettre de créer vos meilleurs espaces.

Le bureau 2020 France basé à Mouans-Sartoux compte environ 40 professionnels dédiés à répondre à toutes vos exigences.