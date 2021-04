Non renseigné

2H&C : conseil et développement pour espace urbain

L’équipe de 2H&C vous conseille et vous accompagne tout au long des différentes phases de vos projets d’aménagement urbain: conseil sur les matériaux, la faisabilité et bien sûr leur réalisation.

Depuis la création de 2H&C, nous avons participé à de nombreux projets de toutes tailles: petits et grands, appliqués aussi bien aux espaces publics que privés.

Nous travaillons différents types de matériaux en fonction des besoins des projets d’aménagement urbain qui nous sont présentés: bois, pierre, béton, béton armé, béton fibré, acier et plastique.

Nos clients sont des grandes entreprises, des collectivités locales et des particuliers.

Le savoir-faire de 2H&C :

MOBILIER URBAIN

Entreprise Escofet : Mobilier urbain de design et de grande qualité, qui permet de donner une identité spécifique à chacun de vos projets.

Une large gamme de mobilier urbain extérieur et intérieur & de matériaux (béton sur mesure ou standard, bois, acier et plastique). Bancs, jardinières, assises, bordures, corbeilles…

PIERRE NATURELLE

Unipierre Consortium S.L. offre un éventail très large de pierres naturelles qui va du granite, pierre calcaire, au marbre. La pierre est un matériau noble, écologique qui donne un caractère unique à vos réalisations.

FACADE

De nombreux projets ont été réalisés en béton préfabriqué depuis la fin du xx siècle. Les éléments de façade fabriqués avec ce type de matériau permettent de réaliser des projets sur mesure.

Leur utilisation peut être envisagée aussi bien pour un projet de restauration que pour la conception de nouveaux bâtiments. Le béton offre une grande possibilité de texture, de relief et de couleurs.

La caractéristique du béton varie en fonction du type de panneaux, qui peut être en béton architectonique classique ou en béton fibré du type BFUP.

Une fois le projet d’architecture défini, nous vous conseillons pour que les éléments conçus soient réalisables industriellement, tout en optimisant leur nombre afin de réduire leur coût.

DALLAGE

Dalles Evergreen (gazon) qui permettent de consolider toutes les surfaces carrossables et de les combiner de façon harmonieuse avec les espaces verts.

Dalles en béton pour tous types d’aménagement extérieurs, qui résistent aux différentes conditions climatiques. En outre, ce dallage extérieur offre la possibilité de modifier plusieurs caractéristiques: couleur, finition et design.