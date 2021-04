2H ENERGY est une société, filiale de CNH Industrial, spécialisée dans la conception, fabrication, installation, mise en service et maintenance de systèmes d’énergie.

Valeurs

Le personnel de 2H ENERGY est un personnel qualifié, compétent et passionné, garantissant à nos clients des matériels et prestations conformes à leurs attentes.

Missions

Être reconnu par nos clients dans la conception et la fourniture des solutions adaptées et innovantes à valeur ajoutée technologique.

Ces solutions doivent répondre aux besoins de nos clients dans le respect des exigences de Qualité, Sécurité, Environnement dans un objectif de compétitivité et rentabilité maximum.

Ingénierie et développement

2H ENERGY est en mesure de fournir à ses clients des solutions complètes dans différents secteurs : Militaire, Nucléaire, Pétrole et gaz, Télécommunications, Centres informatiques, Hôpitaux, Transport…

L’ingénierie et le développement sont des axes importants de l’entreprise 2H ENERGY, indispensables pour proposer à nos clients des solutions sans cesse innovantes et répondant à leurs besoins. Forte d’un potentiel technique de plus de

30 Ingénieurs et Techniciens répartis sur 2 Bureaux d’Etudes (Fécamp et Saint Priest) et d’un Laboratoire (Fécamp),

2H ENERGY fait bénéficier ses clients de son expertise, notamment dans les domaines :

Des moteurs conçus et produits par FPT : common rail, faibles émissions de NOx, système d’injection…

Des systèmes d’automatismes de contrôle et de commande développés par 2H ENERGY

D’outils de conception CAO-3D

Du développement de groupes électrogènes ou shelters spécifiques sur cahier des charges Client

De la réalisation d’études d’installations de centrales groupes électrogènes

Le savoir-faire de 2H ENERGY :