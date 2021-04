3T BY NORSILK

Rhenapol est la plus vielle membrane d’étanchéité synthétique au monde. Elle est appréciée grâce à ses qualités exceptionnelles de souplesse et de résistance ; sa longévité qui assure une étanchéité pérenne ; sa mise en œuvre rapide et sûre grâce à son bord auto-soudant unique et son système de fixation mécanique par bandes Gripfix.