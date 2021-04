AEIB spécialiste du ventilateur industriel depuis 1969, AEIB Ventilateurs est une société familiale créée en 1969.

Depuis près de 50 ans, nous concevons et fabriquons une gamme complète de ventilateurs industriels : hélicoïdes, centrifuges, tourelles, caissons de ventilation, aérothermes. Tous nos produits sont disponibles dans des versions certifiées ATEX et IECEX.

Un site de production et siège à Tresses près de Bordeaux et le deuxième site intégré au groupe en Juin 2018 situé à Blainville près de Montréal (www.coratech.ca).

Nos deux sites de production français travaillent ensemble pour produire du matériel de ventilation spécifiquement conçu pour l’industrie, en France et à l’international.

Notre entreprise emploie près de 55 personnes et réalise un CA de plus de 8 millions d’euros.

Notre clientèle, principalement présente dans le monde de l’industrie, regroupe divers domaines d’application tels que l’industrie nucléaire, l’industrie pétrolière, agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimique, agricole, méthanisation, le dépoussiérage industriel, l’industrie automobile, ou des entreprises utilisant des unités de sablages, des unités de cogénération ou encore dans le domaine de la robotique. Chez AEIB, nous concevons également des ventilateurs industriels sur mesure, pour le secteur de la défense comme la Marine, l’armée de Terre ou l’Armée de l’air, mais également pour le secteur ferroviaire et naval.

Notre volonté chez AEIB est de concevoir le produit répondant entièrement à votre cahier des charges pour aboutir à la meilleure solution industrielle en terme de coût et de qualité. Notre processus de production est alors articulé autour de 5 principes fortement ancrés dans la culture de l’entreprise : l’écoute et le conseil, la conception, la fabrication, le contrôle et l’accompagnement après la livraison.

Notre force réside également dans notre flexibilité et notre volonté de répondre précisément aux attentes de tous nos clients. Pour cela, de nombreux tests et essais sont réalisés sur nos matériels, après production, pour garantir une sécurité et une qualité maximum de nos produits. Nous sommes également une force de proposition en matière d’aéraulique et d’acoustique. Nous sommes aussi engagés dans une démarche ISO 9001 depuis plus de 10 ans. (Certificat ISO 9001).

Le savoir-faire d’AEIB :

Ventilateurs centrifuges : Industrie lourde

Ventilateurs centrifuges : Milieu industriel

Ventilateurs hélicoïdaux : Milieu industriel

Tourelles d’extraction

Expertise ATEX

Fabrications spéciales