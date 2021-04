Entreprise européenne spécialisée dans la production et la livraison de chauffe-eau et autres équipements ECS, A.O. SMITH Water Products Company B.V. fournit des solutions pour des applications industrielles comme domestiques. Nous sommes une filiale de la société américaine A.O. SMITH Corporation, dont nous sommes également le siège social européen, installé depuis 1972 à Veldhoven (Les Pays-Bas).

La société dérive son nom d’Arthur Oliver Smith, le fils du fondateur d’A.O. SMITH Corporation.

De grandes quantités d’eau chaude

La quasi-totalité de nos activités quotidiennes nécessitent de l’eau chaude. De manière générale, celle-ci est notamment essentielle sur le plan de l’hygiène. Nous sommes habitués à disposer d’eau chaude partout où nous allons. Et si cette habitude est parfaitement normale dans nos régions, ce n’est que lorsque l’on n’y a plus accès que l’on se rend compte à quel point l’eau chaude est un luxe.

Nous fournissons des solutions de production d’eau chaude pour des applications industrielles et commerciales. Comme nous aimons à le dire : « Tout ce qui compte au moins trois douchettes. » Ou encore : « De grandes quantités d’eau chaude en peu de temps. »

Un savoir-faire européen

Nous sommes une filiale d’A.O. SMITH Corporation, une entreprise cotée en bourse (NYSE) employant quelque 18 000 collaborateurs à l’échelle mondiale. Depuis 1972, c’est notre usine de Veldhoven qui produit les chauffe-eau à destination du marché européen. À partir de simples plaques de métal, nos professionnels réalisent des réservoirs. Après assemblage, ceux-ci sont pourvus d’une couche d’émail au moyen de notre méthode brevetée, le « slush-coating ».

Ensuite, le département assemblage finalise la fabrication, transformant les réservoirs en chauffe-eau et les adaptant aux spécificités de chaque pays. En effet, les spécifications et les types de carburant employés ne sont pas homogènes dans l’ensemble des pays européens.

Durabilité

Il y a plus de 20 ans déjà, nous avons introduit aux Pays-Bas les chauffe-eau à condensation au gaz, qui permettent d’atteindre un rendement avoisinant 109 %. Cela revient à dire que la quantité de gaz nécessaire pour chauffer un même volume d’eau diminue. La conception de systèmes solaires a également contribué à rendre les systèmes ECS plus durables afin de diminuer la consommation de carburants fossiles. Depuis 2020, A.O. SMITH propose aussi une gamme de pompes à chaleur pour des applications commerciales et industrielles, afin de pouvoir fournir des systèmes de plus en plus écoresponsables.

Le savoir-faire d’A.O. SMITH :

EAU CHAUDE

A haut rendement

Énergies renouvelables

Atmosphérique à gaz

Electrique

Chauffe-eau indirects

CHAUFFAGE

Theta Double Service

ENERGIES RENOUVELABLES