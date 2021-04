ABCD INTERNATIONAL, fabricant de cloisons démontables de bureaux depuis 1980.

ABCD INTERNATIONAL conçoit fabrique et distribue, depuis plus de 40 ans, plus de 15 gammes de cloisons démontables de bureaux en stock permanent.

Plus de 140 procès-verbaux en cours de validité attestent de la qualité de nos produits.

Le groupe ABCD INTERNATIONAL s'est engagé depuis plus de 12 ans dans une démarche de développement durable en tant qu'acteur responsable du bâtiment.

Cette démarche concerne aussi bien la conception de nos systèmes de cloisons pour l'aménagement de bureaux, les procédés de fabrication, mais aussi au fil des ans, l'amélioration de la conscience environnementale de nos collaborateurs.

Avec deux bâtiments de plus de 10 000 m² au sud de Paris (91) et une agence de 1 200 m² proche d’Avignon (13) nous disposons de deux sites stratégiques pour :

Vous mettre à disposition un stock important de profils aluminium pour cloisons et doublages.

Encoller tout type de vinyle ou tôles pliées sur plaques de plâtre BF13.

Usiner des panneaux mélaminés et plaquer les chants.

Diffuser des produits négoce tels que panneaux mélaminés, portes, quincaillerie, vitrages, stores …

Du devis au m² à l’étude complète et détaillée sur le logiciel Logitram, nos équipes vous apportent les conseils techniques nécessaires à la création de vos aménagements de bureaux. Nous réalisons les plans de vos cloisons, les élévations et les vues en 3D ainsi que le débit complet de votre projet.

Pour chaque commande traitée par notre bureau d’études, un plan d’implantation et de montage détaillé vous sera fourni à la livraison du matériel et facilitera la mise en œuvre des cloisons. Nous traitons chaque commande entre 24 et 48 heures en moyenne.

Le savoir-faire d’ABCD INTERNATIONAL :