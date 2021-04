Non renseigné

S-PASS, ABIOTEC, Les experts de la technologie UV

En 1985 Pierre SACHOUX, ingénieur biologiste fonde l’une des premières sociétés proposant des solutions industrielles intégrant des générateurs par UV pour le traitement des eaux, de l’air, et le contrôle des insectes. Deux ans plus tard, son frère Jean-Paul SACHOUX le rejoint comme associé.

Les ultraviolets ont de nombreux pouvoirs insoupçonnés lorsqu’ils sont maitrisés. Par exemple : ils ont la faculté de casser l’ADN des micro-organismes présents dans l’eau et dans l’air. En outre, ils peuvent aussi attirer irrésistiblement les insectes volants.

Les experts de la société ABIOTEC s’efforcent de développer des solutions alternatives aux produits chimiques. Leur but : être toujours plus écologiques et performantes.

La société ABIOTEC est la seule entreprise au monde à proposer une réelle expertise et performance industrielle dans ces trois domaines : le traitement des eaux, la purification de l’air Airocide®, le monitoring et contrôle non toxique des infestions d’insectes.

L’offre ABIOTEC est donc la plus complète pour répondre aux risques de contamination des eaux, de l’air intérieur ou les nombreux risques liées aux insectes.

La société ABIOTEC : Six priorités au cœur de notre démarche

L’innovation : La société ABIOTEC a été pionnière dans de nombreux domaines. Par exemple, elle a été la première entreprise en France à équiper ses systèmes UV de traitement des eaux avec un nettoyage automatique intégré.

La qualité & la fiabilité : Les systèmes ABIOTEC répondent aux plus hautes exigences de finitions et de longévité. La minutie de l’assemblage et la précision de conception garantissent le plus haut niveau de qualité.

La performance & l’efficacité : La société ABIOTEC est en perpétuelle évolution. L’offre ultra performante de systèmes ABIOTEC est toujours à la pointe de la technologie, quel que soit le domaine.

Service + : Les techniciens spécialisés et expérimentés sont formés pendant de nombreuses années. Ils peuvent remettre en route, dépanner, réparer toutes les installations sur tous les continents.

Le savoir-faire d’ABIOTEC :