Créé en 1985 par des architectes français, ABVENT est aujourd'hui un groupe basé à Paris, leader dans les domaines des technologies et services pour les architectes et professionnels de la construction (ARCHICAD, ClimaBIM, Rhino 3D, BIMoffice) et incontournable dans le monde de l'imagerie (Artlantis, Twinlinker, RenderIn).

Parallèlement à son expansion sur le territoire français et pour accompagner son développement international, ABVENT a ouvert plusieurs filiales (Suisse, États-Unis, Luxembourg, Hongrie) et dispose d'un réseau de distributeurs dans 80 pays. ABVENT est également actionnaire-fondateur de BIMobject

ABVENT entretient des relations privilégiées avec 300 établissements français d’enseignement supérieur, toutes les Écoles nationales d’Architecture, de nombreuses écoles d’ingénieurs dont les laboratoires, les professeurs et les étudiants disposent gracieusement des technologies ABVENT.

Mécène du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut français, ABVENT a réalisé, grâce à sa technologie iVisit 360, la visite virtuelle et interactive 3D du Pavillon français imaginé par Jean-Louis Cohen pour la Biennale d’architecture de Venise 2014.

Pour mener à bien leur ambitieux projet 3D sur l’histoire du Château de Versailles, le Château de Versailles et son partenaire l’Institut Culturel Google ont choisi ABVENT pour sa technologie Artlantis (images de synthèse, rendus et animations).

ABVENT accompagne régulièrement les initiatives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, du Pavillon de l’Arsenal, des organisations professionnelles comme l’Unsfa et Mediaconstruct, soutient la Fondation Architectes de l’Urgence, et est co-fondateur de plusieurs concours d’architecture dont le Grand Prix de l’Architecture française dans le monde, le Prix de l’architecture Citoyenne et le Concours d’Architecture Eiffel (réservé aux étudiants). Partenaire de l’Oeil de la Photographie, Le magazine quotidien en ligne de référence de l’actualité de la photographie internationale, ABVENT occupe également une place centrale dans l’univers de la photographie contemporaine avec sa filiale VU' qui depuis 30 ans propose le regard des meilleurs auteurs-photographes contemporains.

