AC BOIS, le négociant bois des professionnels et des particuliers

Créée il y a plus de 15 ans, AC BOIS est une entreprise spécialisée dans l’import/export de produits finis en bois basée au Pian-Médoc (à 35 minutes de Bordeaux).

Soucieuse de répondre à la tendance du marché en offrant aux particuliers la possibilité de réaliser leurs propres travaux intérieurs ou extérieurs, AC BOIS a développé une large gamme de produits : parquet et stratifié, terrasse bois, bardage, clôture, abris de jardin, menuiserie extérieure, bois de construction,...

Intérieur ou extérieur, construction ou rénovation, vous trouverez sur notre site tout ce dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets.

AC BOIS, 15 ans d’expérience et une équipe compétente

Forte de son expérience et de sa capacité d’achats importants, AC BOIS sélectionne rigoureusement ses produits afin de proposer des solutions de haute qualité technique, respectueuses de l’environnement, à des tarifs avantageux.

L’équipe d’AC BOIS est à votre écoute du lundi au samedi pour vous apporter des solutions techniques et esthétiques.

Le site AC BOIS propose ses produits et ses conseils tant aux professionnels (revendeurs, artisans, négoces) qu’aux particuliers.

Le savoir-faire d’ AC BOIS :