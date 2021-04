ACE CORPORATION

Non renseigné

L'expérience compte dans notre industrie et nous avons travaillé dans presque tous les marchés et sur presque tous les types de projets. En fait, ACE est la seule chose sur laquelle Bath Iron Works, le Maine Medical Center et le chantier naval de Portsmouth sont tous d'accord.

L'accent mis par ACE sur la sécurité, les processus et les personnes nous permet de réaliser votre travail complexe et important de manière efficace et efficiente.

Nous offrons une variété de services, y compris les revêtements de béton, les revêtements architecturaux standard, les revêtements époxy, le lavage sous pression, le décapage abrasif, les revêtements de sol, les revêtements métalliques haute performance, l'élimination de la sécurité du plomb, les programmes d'entretien et les revêtements muraux en vinyle / tissu.

Nous travaillons avec :

Écoles

Hôpitaux

Communautés de retraite

les établissements correctionnels

Tours d'appartements

Hôtels

Casinos

Installations de vente au détail

Aéroports

et plus...

Des pulvérisateurs aux nacelles élévatrices, nous avons également l'équipement nécessaire pour mener à bien le projet.

ACE est un entrepreneur de peinture et de revêtement mural commercial agréé, assuré et collé basé à South Portland, dans le Maine. Nous sommes en affaires depuis 2001 et sommes fiers d'être un chef de file dans l'industrie des revêtements commerciaux.

Le savoir-faire d’ACE :