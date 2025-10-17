Pour obtenir une information de la part de la marque « ACELIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ACELIA : Votre spécialiste en matériel d’assainissement dans le Rhône

Installation, maintenance et dépannage de vos systèmes d’assainissement dans tout le Rhône et départements limitrophes.

ACELIA est une entreprise Lyonnaise spécialisée dans le matériel d'assainissement.

Composée d'une équipe possédant une expérience de plus de 25 ans dans l'équipement des installations du cycle de l'eau, elle est compétente dans l'installation, la maintenance, la rénovation, la mise en conformité et le dépannage de pompes de relevage.

Faites aussi appel à notre équipe pour des installations d'assainissement autonomes de type micro-station d'épuration pour maison individuelle, camping, résidence hôtelière...

Nous sommes aussi à même de poser des systèmes de séparateurs d'hydrocarbures, bacs à graisses, dégrilleurs pour déchets, travaux de plomberie hors sanitaire, électricité, électromécanique.

L'entreprise d’assainissement à Villeurbanne près de Lyon reste à votre écoute pour toutes demandes de devis, rénovations, mises en conformité, expertises, contrats d'entretien...

Lorsque votre système d’alimentation en eau manque de pression, faites appel à votre société spécialisée dans la maîtrise de l’eau, de la source jusqu’à son évacuation.

En effet, si le robinet le plus éloigné de votre réseau d’eau a un faible débit, il faut mettre en place un surpresseur.

Cette solution va accroître la pression de l’eau dans l’ensemble de votre maison.

L’entreprise vous propose une large gamme de pompes d’assainissement. En effet, elle installe des pompes de surface, de puits, de forage, de chantier, de piscine, jacuzzi, à vis, excentrées...

De plus, prenez contact avec votre professionnel pour des installations de pompes à vide, à membrane, process, inox, spéciales agroalimentaire ou pour la chimie.

Faites appel à nous pour des pompes immergées, pompes de surface, pompes de forage ou surpresseurs d'immeubles. La société d’assainissement établit des devis gratuits et vous apporte des conseils personnalisés.

Le savoir-faire d’ACELIA :