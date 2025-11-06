En septembre, crédits immobiliers riment avec stabilité
Publié le 06 novembre 2025, mis à jour le 06 novembre 2025 à 17h43, par Virginie Kroun
Les nouveaux prêts immobiliers augmentent de 4 % sur un an, d’après les données affichées ce jeudi 6 novembre par la Banque de France. Ils atteignent ainsi un montant de 12,8 milliards d’euros (hors renégociations), contre 12,2 milliards d’euros en août dernier. Ce qui confirme la reprise du marché, de bon augure pour l’immobilier ancien et ainsi la rénovation énergétique des logements.
Dans le détail, les primo-accédants représentent 53 % des nouveaux crédits, pour une durée de 23 ans et 10 mois pour l’acquisition d’une résidence principale. En moyenne globale, la durée est de 23 ans et 4 mois pour ce type d’achat.
Un taux d’intérêt inchangé entre juillet et septembre
Rappelons le fort recul du marché des crédits immobiliers de mi-2022 à début 2024, sur fond de tensions géopolitiques. Période durant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait gonflé ses taux directeurs, afin de contrer l’inflation en Europe. Ce qui a impacté les taux d’intérêt des crédits immobiliers, passant de 1,26 % en moyenne en mai 2022 à 3,61 % en janvier 2024.
L’assouplissement de la politique monétaire et le désenflement des taux directeurs ont inversé la tendance, avec une stabilisation des taux d’intérêt. Ceux-ci s’élèvent en moyenne à 3,09 % en septembre, après 3,10 % en août et 3,09 % en juillet.
Tout cumulé depuis début 2025, l’encours des nouveaux prêts monte à 107,8 milliards d'euros, soit +38 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024 (77,9 milliards). Côté crédits à la consommation, l’encours croît de 4 % sur un an au mois de septembre.
Par Virginie Kroun
Les tags associés
Altarea : réservation en hausse, mais une reprise encore très encadrée
Le promoteur Altarea enregistre une hausse de 16 % de ses réservations de logements au premier semestre 2025. Un signal positif après deux années de crise, même si la reprise reste conditionnée à un contexte...
Immobilier ancien : légère hausse des prix au 1er trimestre 2025
Le marché de l’immobilier ancien a repris du poil de la bête au premier trimestre 2025, selon l’indice Notaires-Insee. Les prix et les transactions augmentent légèrement par rapport aux trimestres précédents.
Face à un climat incertain, Geberit reste prudent pour 2025
Geberit a récemment présenté ses résultats du premier trimestre. Le fabricant d’équipements sanitaires est resté prudent quant aux perspectives pour le bâtiment en 2025, compte tenu des incertitudes sur...
Sursaut en vue pour la construction et les matériaux ?
L’UNICEM présente sa dernière conjoncture. Dans un contexte politique plus qu’incertain, le BTP requiert de la stabilité, indispensable pour une relance efficace de l’activité. Si le secteur de la construction...