Le dernier bilan de la Banque de France confirme la reprise du marché des crédits immobiliers. Les nouveaux prêts se hissent de 4 % sur un an au mois de septembre. Les taux d'intérêt, de leur côté, affichent une stabilité.

Les nouveaux prêts immobiliers augmentent de 4 % sur un an, d’après les données affichées ce jeudi 6 novembre par la Banque de France. Ils atteignent ainsi un montant de 12,8 milliards d’euros (hors renégociations), contre 12,2 milliards d’euros en août dernier. Ce qui confirme la reprise du marché, de bon augure pour l’immobilier ancien et ainsi la rénovation énergétique des logements.

Dans le détail, les primo-accédants représentent 53 % des nouveaux crédits, pour une durée de 23 ans et 10 mois pour l’acquisition d’une résidence principale. En moyenne globale, la durée est de 23 ans et 4 mois pour ce type d’achat.

Un taux d’intérêt inchangé entre juillet et septembre

Rappelons le fort recul du marché des crédits immobiliers de mi-2022 à début 2024, sur fond de tensions géopolitiques. Période durant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait gonflé ses taux directeurs, afin de contrer l’inflation en Europe. Ce qui a impacté les taux d’intérêt des crédits immobiliers, passant de 1,26 % en moyenne en mai 2022 à 3,61 % en janvier 2024.

L’assouplissement de la politique monétaire et le désenflement des taux directeurs ont inversé la tendance, avec une stabilisation des taux d’intérêt. Ceux-ci s’élèvent en moyenne à 3,09 % en septembre, après 3,10 % en août et 3,09 % en juillet.

Tout cumulé depuis début 2025, l’encours des nouveaux prêts monte à 107,8 milliards d'euros, soit +38 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024 (77,9 milliards). Côté crédits à la consommation, l’encours croît de 4 % sur un an au mois de septembre.

