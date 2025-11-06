ConnexionS'abonner
Lafarge en Syrie : le procès reprendra le 18 novembre

Justice

Publié le 06 novembre 2025, mis à jour le 06 novembre 2025 à 17h19, par Virginie Kroun

Le procès de Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie est reporté au 18 novembre. Le motif : une irrégularité de l’ordonnance, concernant des faits commis par l’ancien dirigeant de Lafarge Cement Syria (LCS).
©Adobe Stock
Sitôt amorcé, sitôt interrompu. Le procès de Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie, qui a commencé le 4 novembre, reprendra finalement le 18 novembre pour finir le 19 décembre. 

Un report face à « l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » de Paris, concernant un des prévenus, Bruno Pescheux, justifie l’instance judiciaire. Cette ordonnance a été renvoyée au Parquet national antiterroriste pour régularisation.

Une irrégularité concernant les faits commis par M. Pescheux

 

Le cimentier français est soupçonné d’avoir financé, via sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS), des groupes terroristes, dont l'État islamique et Jabhat al-Nosra. Des versements atteignant plusieurs millions d’euros et qui ont couru de 2013 à 2014. Le tout pour préserver son activité à Jalabiya dans le nord de la Syrie. 

Bruno Pescheux, dirigeant de la filiale syrienne de Lafarge entre 2008 et 2014, avait été mis en examen pour des faits commis entre 2012 et juillet 2014. Or, l’ordonnance allonge cette période jusqu’au 19 septembre 2014. Un motif d'irrégularité de l'ordonnance, d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Saisi de plus d'une dizaine de requêtes déposées par les avocats de la défense, le tribunal correctionnel de Paris a joint au fond des conclusions sur d’autres prévenus. Parmi eux : l'ancien PDG du cimentier français Bruno Lafont, cinq ex-responsables de la chaîne opérationnelle ou de la chaîne de sûreté et deux intermédiaires syriens. L’un de ces derniers est visé par un mandat d’arrêt international. Le tribunal se prononcera sur ces requêtes lors du verdict.  

