ACOPLAN, spécialiste des murs mobiles depuis 1981

Offrez de la flexibilité à vos espaces

Modularité, maîtrise et réactivité sont les maîtres mots d’ACOPLAN FRANCE, fondée en 1981 et l’un des leaders du marché français de solutions mobiles.

La société basée en région parisienne, apporte toute son expertise pour vous aider à concevoir des espaces modulables à travers des solutions modernes, innovantes et intelligentes issues des dernières technologies.

Tous espaces professionnels, aménagement de bureaux, salles de conférences, mais aussi logements privés, du conseil en amont et conception, à la fabrication et l’installation, du conseil en amont au projet finalisé et service après-vente, les équipes d’experts d’ACOPLAN vous accompagnent au plus près de vos attentes pour un agencement à vos mesures. Elles vous assurent en outre un service maximum et un délai garanti.

Notre ambition, apporter de la valeur ajoutée :

Architectes, entreprises, collectivités ou professionnels du bâtiment (architectes, agences, aménageurs, menuisiers…), quels que soient vos besoins et la taille de l’espace à aménager, nous apportons tout notre savoir-faire pour vous fournir les solutions les mieux adaptées dans des matériaux divers : cloisons mobiles en bois, cloisons mobiles en verre, cloisons mobiles en aluminium…

Elles apportent esthétique, ergonomie et sécurité tout en offrant l’organisation d’usage la plus pertinente.

Afin de vous fournir des produits toujours plus performants et pérennes en terme d’acoustique, de solidité et de facilité d’utilisation, nous avons conclu des partenariats avec les meilleurs fabricants européens, notamment Allemands, Suédois et Portugais.

Outre une complémentarité d’offre, ils nous permettent de vous proposer des produits de qualité irréprochable, les mieux adaptés à vos attentes, dans des délais très courts et au juste prix.

Le savoir-faire d’ ACOPLAN :