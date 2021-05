Présente dans tout le Grand Est et implantée en Alsace depuis 1977, la société ACTEA dispose d’un savoir-faire et d’une expérience qui en font un acteur incontournable dans le domaine de la menuiserie PVC, Aluminium et bois.

En moyenne, une centaine de fenêtres sont fabriquées chaque jour sur notre site de production bas-rhinois, qui s’étend sur 5000 m².

ACTEA compte cinq agences commerciales réparties dans tout le Grand Est. Retrouvez-nous à proximité des grandes villes : Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Thionville, Metz et Nancy !

Notre clientèle est principalement composée de particuliers qui nous sollicitent pour des constructions ou rénovations d’habitation mais nous travaillons aussi avec des professionnels : constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre et promoteurs immobiliers.

Chez ACTEA, la gamme de produits évolue sans cesse dans un but bien précis : améliorer la qualité et les performances thermiques et phoniques, sans négliger pour autant l’aspect esthétique et surtout règlementaire.

Des produits pour lesquels notre entreprise dispose de plusieurs certifications et labels, tels que la certification NF et le label RGE Qualibat.

La sécurité étant devenue une préoccupation importante de notre clientèle, notre entreprise a également équipé ses produits de vitrage et de systèmes de sécurité qui résistent aux intrusions. Nous avons aussi élargi nos gammes en y incluant des portes blindées et des alarmes.

Mais hormis notre capacité à être à l’écoute des attentes de nos clients, notre suivi des évolutions du marché et les nombreuses possibilités de personnalisation de nos produits, l’un de nos grands atouts réside dans la prise en charge de la demande du client de A à Z, de la fabrication à la pose. Dans le domaine de la fermeture PVC, ACTEA est d’ailleurs l’une des seules entreprises du Grand Est qui se charge aussi bien de la fabrication et de la pose que du service après-vente de ses produits. Une marque de confiance pour le client et un gage de qualité, qui nous permet de continuer notre développement sur l’Alsace-Lorraine.

Le savoir-faire d’ACTEA :