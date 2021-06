ACTUEL'VET : Equipements pour professionnels.

ACTUEL'VET est une entreprise spécialisée dans la distribution de vêtements professionnels et d’équipements de protections individuels pour tous les corps de métier. Nos magasins et notre site internet sont ouvert aux particuliers et aux entreprises.

Nous avons des magasins à La Rochelle (Aytré), Nantes (Rezé), Vannes et Niort.

ACTUEL'VET est bien plus qu’une entreprise, notre métier est d’enlever la problématique de la protection de l’homme au travail à nos clients. Vous mettre en sécurité, est notre mission. Nous innovons ainsi chaque jour pour vous apporter des produits et services de qualité. Passionnés et engagés, nous n’avons pas fini de vous surprendre.

Le savoir-faire d’ ACTUEL'VET :